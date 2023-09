Da settimane in Rete si susseguono le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche della serie Samsung Galaxy Tab S9 FE e nelle scorse ore è arrivato un nuovo contributo.

Ci riferiamo ad alcune immagini che ci mostrano i due nuovi tablet del colosso coreano, il cui lancio dovrebbe essere oramai molto vicino, confermandoci quello che dovrebbe essere il loro design.

Ecco i due Samsung Galaxy Tab S9 FE

Le immagini in questione ci mostrano sia il modello base con il suo display da 10,9 pollici che il modello Plus, che dovrebbe invece vantare uno schermo da 12,4 pollici.

Se per quanto riguarda la dotazione tecnica i due nuovi tablet di Samsung possono essere considerati come delle varianti meno potenti e più economiche dei modelli della serie Samsung Galaxy Tab S9, dal punto di vista del design invece il colosso coreano avrebbe deciso di curare ogni più piccolo particolare e garantire un look da dispositivo premium.

Ecco Samsung Galaxy Tab S9 FE:

E questa, invece, è la versione Plus:

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, la serie Samsung Galaxy Tab S9 FE dovrebbe poter contare sulla connettività 5G (opzionale), su un processore Samsung Exynos 1380 e su varie colorazioni (Gray, Light Green, Light Pink e Silver).

Passando ai prezzi, Samsung Galaxy Tab S9 FE nella versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata dovrebbe essere venduto a 549,99 euro mentre il fratello maggiore nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata dovrebbe essere venduto a 749,99 euro. Per le varianti con connettività 5G probabilmente ci saranno da aggiungere circa 100 euro.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire quando la nuova serie di tablet di Samsung sarà lanciata e se saranno confermati tali prezzi.

