OnePlus Open si appresta a diventare il primo smartphone pieghevole del produttore cinese, il quale ha pensato bene di accrescere ulteriormente la curiosità verso il suo primo approccio al mondo dei foldable attraverso un programma di recensioni denominato The Lab, che consentirà agli appassionati di vestire i panni dei recensori e fornire dei giudizi preziosi e onesti.

OnePlus Open: nasce “The Lab”

I nostri lettori di vecchia data ricorderanno sicuramente che sono passati diversi anni dalle prime indiscrezioni sul lancio di uno smartphone OnePlus pieghevole. Anzi, quelli con una buona memoria ricorderanno persino che fino a qualche anno fa il brand cinese aveva anteposto altri progetti al lancio di un dispositivo del genere, ritenendo la categoria ancora troppo di nicchia. Nel frattempo, di acqua sotto ai ponti ne è passata parecchia, gli smartphone pieghevoli sono maturati tanto e hanno persino iniziato a macinare numeri interessanti.

Ebbene, finalmente, OnePlus ritiene che i tempi siano maturi per approcciarsi a questo nuovo segmento di smartphone e ha deciso di condividere l’esperienza coi propri utenti attraverso il programma The Lab (attivo ormai sin dai tempi dei OnePlus 3). Il programma di recensioni creato per OnePlus Open è ufficialmente attivo, ma badate bene: soltanto tre fortunati utenti verranno selezionati e avranno la possibilità di provare il dispositivo, recensirlo e poi tenerselo.

Il produttore spera di ottenere delle recensioni oneste da parte dei tester, così da accumulare preziosi feedback, utili in ottica futura. Possono candidarsi per accedere al programam tutti gli utenti che abbiano compiuto 18 anni e che risiedano in Europa, India e Nord America, basta che siano dotati di un account OnePlus Community — almeno un posto verrà riservato ad account registrati prima del lancio del programma, così da premiare gli utenti storici.

Per candidarsi è necessario compilare un form apposito, che tiene conto anche delle abilità degli utenti con foto e video: OnePlus prediligerà un approccio creativo. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 4 ottobre. Ecco il link per farlo subito:

OnePlus Open: programma The Lab

L’evento di presentazione dello smartphone non ha ancora una data ufficiale — ne ha una presunta —, mentre sul conto del dispositivo si parla di possibili somiglianze col cugino OPPO Find N3 e della disponibilità in almeno due colorazioni.

