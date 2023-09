Come da tradizione, Xiaomi si appresta a lanciare i nuovi modelli di fascia alta che caratterizzano l’intermedia serie “T”: in questo 2023, è la volta degli Xiaomi 13T e 13T Pro.

I due smartphone sono già da tempo vittime di una miriade di indiscrezioni, al punto che ormai siamo in possesso di quelle che dovrebbero essere tutte le loro specifiche tecniche. In vista del lancio del prossimo 26 settembre, l’azienda cinese ha pubblicato una lettera d’invito e ha già lanciato una piccola promo ancora prima del lancio.

Gli Xiaomi 13T arrivano il 26 settembre

Sul proprio portale, Xiaomi ha già pubblicato una sezione dedicata all’evento che vedrà protagonisti gli attesi Xiaomi 13T e 13T Pro, due smartphone che secondo le più recenti indiscrezioni saranno dei top di gamma “economici”.

Il presidente del colosso cinese, Lu Weibing, ha pubblicato sul portale una lettera di invito all’evento di lancio, il cui testo integrale è riportato di seguito:

Cari Xiaomi Fan, Sono lieto di annunciare che il lancio di Xiaomi 13T Series è molto vicino! La straordinaria collaborazione di Xiaomi con Leica è stata finora molto apprezzata, e prosegue con i nuovi Xiaomi 13T Pro e Xiaomi 13 T. Ritroverete le autentiche immagini Leica anche sui nostri nuovi prodotti! Siete tutti invitati a seguire il live streaming di lancio dalle 14:00 del 26 settembre sul sito ufficiale mi.com/it. A presto!

Registrandosi, si riceve un coupon da 50€

Tramite la pagina dedicata, registrandosi al portale mi.com dalle ore 13:00 del 18 settembre 2023 alle ore 15:40 del 26 settembre 2023, i potenziali acquirenti di uno degli Xiaomi 13T potranno ricevere un coupon sconto dal valore di 50 euro, utilizzabile esclusivamente su uno dei due attesi smartphone.

Il coupon sarà utilizzabile dal 26 settembre 2023, momento dell’apertura dei preordini, al 31 ottobre 2023, data che segna la fine della promozione. Potete trovare qui termini e condizioni della promozione.

Registrati entro il 26 settembre 2023 su mi.com per ricevere un coupon da 50€

Dalla pagina dedicata al lancio, si evince poi che ordinando uno dei due Xiaomi 13T (sul sito ufficiale di Xiaomi) si potrà ricevere gratuitamente un non meglio precisato prodotto della gamma Xiaomi Smart Life. Sono previsti inoltre, le opzioni di pagamento dilazionato a interessi zero e il servizio di permuta del vecchio dispositivo elettronico.

Piccoli spoiler sui prossimi Xiaomi 13T

Sul nostro portale potete già trovare le schede tecniche “provvisorie” dei due dispositivi (qua quella del modello base, qua quella del modello Pro), già abbastanza verosimili per via delle numerosi indiscrezioni della vigilia (che ci dicono che entrambi potranno contare su SoC MediaTek di fascia alta).

Xiaomi spoilera però alcune specifiche dei dispositivi: supporteranno la ricarica ultra-rapida HyperCharge a 120 W, avranno la certificazione IP68, potranno contare su un massimo di 1 TB di spazio di archiviazione e presenteranno una scocca posteriore in pelle vegana Xiaomi BioComfort. Per tutte le altre ufficialità, l’appuntamento è fissato per il 26 settembre.

