La serie Redmi Note 13 è in arrivo e dopo i promettenti dettagli su batteria e display, sembra che anche la fotocamera sarà capace di offrire grandi soddisfazioni agli utenti.

Recentemente l’azienda ha confermato il processore e la fotocamera di Redmi Note 13 Pro+ e ora ha pubblicato altre foto catturate con l’imminente smartphone sfruttando nuovi filtri di viaggio progettati per dare alla storia una particolare trama di colori.

Ecco i nuovi filtri colore di Redmi Note 13 Pro+

Dopo le foto catturate in notturna precedentemente rilasciate, la società ha da poco pubblicato degli scatti con i nuovi filtri colore. Ecco alcuni esempi.

Tuttavia c’è grande attesa per la modalità notturna che non è mai stata esaltante nella fascia di prezzo da 500 a 600 euro. Una foto di esempio già pubblicata dalla società lascia ben sperare per quanto riguarda la modalità notturna di Redmi Note 13 Pro+.

Naturalmente dovremo aspettare di vedere cosa offriranno i dispositivi quando saranno sugli scaffali, poiché i produttori sono soliti promettere molto.

Le specifiche confermate ufficialmente includono Display OLED curvo Gorilla Glass Victus, chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra, fotocamera Samsung da 200 MP (OIS) e sensore di impronte digitali sotto il display per quanto riguarda Redmi Note 13 Pro+, mentre Redmi Note 13 offrirà un display OLED Gorilla Glass Victus e sarà animato dal chipset Qualcomm Snapdragon 7S.

La serie Redmi Note 13 si candida come il miglior smartphone Android di fascia media rilasciato da Xiaomi negli ultimi anni.

