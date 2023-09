Ci avviciniamo a grandi passi al momento della presentazione ufficiale della serie Redmi Note 13 e il colosso cinese ha iniziato a confermare alcune delle principali caratteristiche che i suoi smartphone potranno vantare.

Nelle scorse ore il team del produttore ha diffuso sui social cinesi alcune immagini relative a quelli che dovrebbero essere i punti di forza di Redmi Note 13 Pro+, il modello più interessante della nuova serie.

Nuove anticipazioni sulla serie Redmi Note 13

Redmi ha confermato che la sua nuova serie sarà presentata entro la fine di questo mese e ciò riguarderà i modelli destinati al mercato cinese mentre per quelli internazionali probabilmente ci sarà da avere qualche settimana di pazienza in più.

Il produttore si è poi soffermato su alcune delle caratteristiche di Redmi Note 13 Pro+, a partire dal suo processore, che sarà un MediaTek Dimensity 7200-Ultra (CPU che non è stata ancora lanciata e che potrebbe fare il suo esordio proprio con tale device). La versione “base” di MediaTek Dimensity 7200 può contare su un processo produttivo con tecnologia a 4 nm, con due core Cortex-A715 P a 2.8 GHz, sei core Cortex-A510 E a 2.0 GHz e una GPU Mali-G610 MP4.

Un altro punto di forza di Redmi Note 13 Pro+ è rappresentato dalla sua fotocamera primaria, con un sensore Samsung ISOCELL HP3 da 200 megapixel e la tecnologia imaging di Xiaomi basata sull’intelligenza artificiale.

Ricordiamo che i nuovi smartphone di Redmi sono già apparsi nei database di alcuni enti certificatori, a conferma del fatto che il loro lancio è oramai imminente.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire quando la serie Redmi Note 13 arriverà anche nei mercati europei e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, aspetto quest’ultimo di fondamentale importanza per un suo eventuale successo, soprattutto se si considera quanto competitiva sia oramai la fascia media.

