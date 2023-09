Settimana ricca di annunci e novità per Motorola che, dopo aver lanciato sul mercato il nuovo Motorola Edge 40 Neo che punta a dire la sua nella fascia alta e i Moto G54 e Moto G84 per il segmento medio del settore, sembrerebbe pronta a far debuttare sul mercato il successore dell’ottimo Moto Tab G70 ovvero Moto Tab G84 5G che, come avete letto nel titolo, si è reso protagonista di alcune interessanti indiscrezioni che ne hanno svelato dettagliati render e specifiche tecniche. Ecco tutti i dettagli.

Moto Tab G84 punta a dare una rinfrescata alla famiglia di tablet Motorola

Ebbene, il nuovo tablet del brand è stato scovato dal leaker Sudhanshu Ambhore, particolarmente affidabile per quanto concerne le mosse del produttore, il quale ha diffuso render e alcune caratteristiche tecniche del dispositivo che, a sua detta, si inserisce in una strategia più ampia di Motorola che mira a intensificare la propria presenza in ogni fascia del mercato proponendo vari dispositivi a tutte le latitudini del settore, come già testimoniato dai recenti lanci in ambito smartphone.

I render rivelano un design non particolarmente ispirato ma che si allinea agli standard dei tablet sul mercato con bordi piatti, cornici ridotte e un retro in alluminio che sfoggia un trattamento a doppio tono, lucido e opaco, in cui trova posto l’iconico logo della casa alata.

Sempre rimanendo sulla parte posteriore è possibile notare un connettore, probabilmente destinato a ospitare il pennino, e il comparto fotografico, racchiuso in un modulo rettangolare in cui trova posto il sensore principale da 8 MP e il flash led.

Lungo i bordi segnaliamo la presenza di un pogo pin sulla cornice inferiore, dettaglio che preannuncia il supporto a cover e tastiere proprietarie, e la porta USB-C lungo la cornice destra del dispositivo, posta tra i due speaker stereo con supporto al Dolby Atmos e che si avvalgono anche della collaborazione con JBL per la gestione del comparto audio.

Non sono emerse ulteriori specifiche in merito al prossimo Moto Tab G84 il quale dovrebbe, di fatto, costituire un upgrade del Moto Tab G70 che adotta un SoC MediaTek Helio G90T, un pannello da 11 pollici IPS LCD con risoluzione 2K e una batteria da 7500 mAh. Stando quanto comunicato nel leak, il nuovo tablet della casa alata punta a migliorare, e di gran lunga, queste caratteristiche puntando su un processore più potente ed efficiente e su un display di simile risoluzione ma con tecnologia OLED.

Prezzo e disponibilità

Per quanto concerne il capitolo prezzi, Motorola pare sia intenzionata inizialmente a commercializzare il tablet solo in India a partire dalle prossime settimane a un prezzo che dovrebbe attestarsi al di sotto delle 25000 rupie indiane (circa 282 euro al cambio).

Nulla di certo, invece, su un possibile debutto anche in Europa; vi terremo aggiornati appena dovessero emergere nuove informazioni.

