Sony ha annunciato la nuova app Monitor & Control che consente ai creatori di immagini di monitorare l’esposizione in modalità wireless, controllare la messa a fuoco, regolare le impostazioni del colore e altro su alcune fotocamere dell’azienda.

Una delle caratteristiche principali dell’app è che gli utenti possono utilizzare il proprio smartphone o tablet come secondo schermo wireless per la propria fotocamera e oltre alle funzionalità di controllo remoto, l’app permette di utilizzare lo smartphone come un monitor esterno collegato alla parte superiore della fotocamera.

Sony lancia l’app Monitor & Control che trasforma lo smartphone in un monitor per fotocamere

Si tratta di qualcosa di già visto per alcuni smartphone Sony Xperia quando vengono utilizzati come mirino e monitor 4K per fotocamere compatibili, anche se tale funzionalità richiede una connessione cablata.

Uno schermo più ampio come quello di uno smartphone o tablet connesso offre agli utenti una migliore visualizzazione della forma d’onda, dei falsi colori e dell’istogramma.

Sia che si utilizzi l’app su un dispositivo collegato alla fotocamera o che si controlli a distanza la fotocamera, può essere utile controllare il punto AF e le impostazioni, come la sensibilità dell’autofocus, direttamente da un dispositivo mobile.

Ulteriori controlli della fotocamera disponibili tramite l’app includono l’avvio e l’interruzione della registrazione, la regolazione del bilanciamento del bianco e la modifica dell’ISO. Gli utenti possono regolare le impostazioni del colore, comprese le impostazioni del profilo immagine e della scena, e passare da una LUT all’altra.

Inoltre, quando si scatta in Log, l’app consente agli utenti di applicare una LUT per vedere un’immagine simile all’immagine finita dopo la post-produzione sul proprio dispositivo connesso durante la registrazione.

L’app Monitor & Control è ora disponibile come download gratuito per iPhone, iPad e per smartphone e tablet Android. L’app funziona con le fotocamere Sony FX6 , FX3 e FX30, tuttavia la funzione di monitoraggio preciso dell’esposizione è attualmente disponibile solo sulle fotocamere FX3 e FX30 e non sulla FX6.

L’app funzionerà anche con la fotocamera Sony Burano CineAlta quando verrà lanciata la prossima primavera. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google.

