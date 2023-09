Il team di sviluppo dietro Google Chrome, uno dei browser più diffusi e popolari in circolazione, non si ferma mai e dopo il rilascio dell’ultima versione stabile che ha iniziato la lenta ma graduale distribuzione della nuova estetica in stile Material You su desktop, è giunto il momento per il rilascio di un nuovo aggiornamento nel canale beta.

Chrome beta raggiunge dunque la versione 118, non si tratta di un update corposo come il precedente ma porta comunque con sé alcune novità degne di nota: scopriamole insieme.

Le novità dell’ultima versione di Chrome 118 beta

La prima novità riguarda gli utenti Apple e le passkey, ovvero una versione rinnovata e più sicura delle classiche password che in teoria dovrebbero evitare all’utente di reinserire manualmente il proprio codice di sicurezza ogni volta; sono diversi gli utenti utilizzatori dell’ecosistema della mela che prediligono l’utilizzo di Chrome a quello di Safari, la novità in questione porta sui loro dispositivi il supporto per le passkey archiviate nel portachiavi iCloud.

Utilizzando iCloud per la memorizzazione delle credenziali di accesso, Chrome 118 sarà in grado di utilizzare le passkey memorizzate su di esso anziché solo password e nomi utente; sarà ovviamente necessario concedere al browser di Google il permesso di accedere alle passkey del portachiavi iCloud, di modo che queste vengano elencate fra le opzioni di accesso. Se non si concede questa autorizzazione verrà visualizzata solo una voce generica “iCloud” e sarà l’utente a dover selezionare manualmente l’opzione desiderata ogni volta.

Un’altra novità riguarda il miglioramento delle descrizioni delle impostazioni di Navigazione sicura, la visualizzazione di queste impostazioni è stata resa più chiara e intuitiva così che l’utente possa capire più facilmente quale livello di protezione sta utilizzando sia nelle Impostazioni di sicurezza che nella Guida alla privacy.

Anche gli utenti Windows ricevono una piccola novità lato sicurezza, Chrome 118 porta infatti una nuova sandbox per il servizio di rete, già in esecuzione da molto tempo come processo separato e che dovrebbe impedire la manomissione del codice o l’inserimento di qualcosa al suo interno, rendendo il browser un po’ più sicuro per gli utenti.

L’aggiornamento Chrome 118 beta è in distribuzione per tutte le piattaforme compatibili, qualora foste interessati a provare con mano le ultime novità rilasciate in anteprima sarà sufficiente seguire questo link per scaricare la versione desktop del celebre browser, mentre se foste interessati alla versione mobile potete tranquillamente utilizzare il badge sottostante per procedere al download e successiva installazione di Chrome beta direttamente dal Google Play Store.

