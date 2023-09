Questo mese Google Chrome compie 15 anni e, nonostante il tempo passato dal lancio della prima versione del browser, l’obiettivo del suo team di sviluppatori resta sempre il medesimo: mettere a disposizione degli utenti una soluzione che sia veloce, affidabile, sicura e facile da usare.

Mese dopo mese gli sviluppatori del colosso di Mountain View arricchiscono il browser dell’azienda con nuove funzionalità, implementando anche le tecnologie più recenti, come quelle legate ai sistemi di apprendimento automatico o all’intelligenza artificiale.

Ecco come cambierà Google Chrome

Per festeggiare il quindicesimo compleanno di Google Chrome, il team di sviluppatori ha deciso di dare al browser un aspetto rinnovato sul desktop e di introdurre alcuni aggiornamenti che siano in grado di rendere la navigazione sempre più semplice, veloce e sicura.

Nelle prossime settimane gli utenti potranno beneficiare di un nuovo look per Google Chrome, basato sul linguaggio di design Material You, con icone ed elementi stilizzati, nuovi temi e colori, più possibilità di personalizzazione e un accesso più rapido ad alcuni dei servizi di Google tramite le apposite estensioni.

A cambiare sarà anche il Chrome Web Store, sempre sulla base del linguaggio di design Material You, con l’aggiunta di nuove categorie di estensioni (come quelle basate sull’intelligenza artificiale) e consigli più personalizzati.

Migliorerà anche l’aspetto di sicurezza, con un apposito controllo dedicato alle estensioni, in modo da individuare quelle vecchie e quelle che non rispettano gli stringenti requisiti del colosso di Mountain View.

Il team di Google Chrome renderà anche più semplice ed efficace la ricerca, con la possibilità di selezionare attraverso il menu a tre punti un nuovo strumento per trovare contenuti e ricerche correlate.

Infine, per quanto riguarda la sicurezza della navigazione, Google Safe Browsing offre già un sistema di protezione attraverso un elenco memorizzato localmente di siti dannosi noti, che viene aggiornato ogni 30-60 minuti. Al fine di riconoscere i siti più pericolosi e quelli più all’avanguarda dal punto di vista tecnologico, Google Chrome introdurrà nelle prossime settimane un controllo in tempo reale.

A dire di Google, il nuovo sistema dovrebbe garantire un miglioramento del 25% nella protezione da malware e phishing.