Torniamo ad occuparci di Motorola Edge 40 Neo 5G, nuovo smartphone di fascia medio-alta che il popolare produttore si prepara a lanciare sul mercato.

Lo scorso mese, grazie ad una pagina su Amazon, è emerso che questo device dovrebbe essere venduto a partire dal 15 settembre ad un prezzo di 399 euro e nelle ultime ore una nuova indiscrezione ha confermato sostanzialmente la data di esordio sul mercato (anticipandola a giovedì 14 settembre), abbassando in modo importante il suo presunto prezzo.

Le ultime anticipazioni su Motorola Edge 40 Neo 5G

Stando a quanto è stato riportato dal leaker Paras Gugliani su X, nei Paesi dell’Unione Europea il nuovo smartphone di Motorola potrebbe essere venduto a 338 euro nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata (cifra che potrebbe variare a seconda delle tasse locali):

Sulla base delle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, Motorola Edge 40 Neo dovrebbe essere dotato di un display P-OLED da 6,55 pollici con i lati curvati, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 144 Hz e di un processore MediaTek Dimensity 1050.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su 12 GB di RAM e almeno 256 GB di memoria di archiviazione (potrebbe esserci anche una versione con più memoria).

Passando al comparto imaging, lo smartphone di Motorola dovrebbe vantare una fotocamera frontale da 32 megapixel e una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di Motorola Edge 40 Neo non dovrebbero mancare una scocca resistente a polvere e acqua (con certificazione IP68), una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 68 W), tre colorazioni e l’interfaccia personalizzata MyUX basata su Android 13.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Motorola per scoprire se lo smartphone sarà disponibile anche in Italia già da questa settimana e quale sarà il suo prezzo ufficiale.

