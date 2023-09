Mentre cresce l’attesa per il rilascio della versione ufficiale di Android 14, in Rete continuano a diffondersi le anticipazioni su quelle che dovrebbero essere le principali novità studiate dal team di sviluppatori di Google per migliorare l’esperienza dell’OS.

Per quanto riguarda il lettore multimediale, con Android 14 non sono in programma cambiamenti radicali ma una delle modifiche pensate dagli sviluppatori per il commutatore di output dovrebbe offrire una pratica scorciatoia con un solo tocco per disattivare l’audio.

Una piccola novità introdotta con Android 14

Con le versioni beta 5.x di Android 14 è già disponibile la funzionalità in virtù della quale, toccando l’icona dell’altoparlante a sinistra della barra del volume, è possibile disattivare immediatamente l’audio (un altro tocco riattiverà l’audio a circa un sesto del volume massimo).

Questa scorciatoia funziona con gli altoparlanti del dispositivo, con le cuffie Bluetooth, con l’altoparlante del dock di Google Pixel Tablet e con gli altri dispositivi Cast (come, ad esempio, Nest Hub).

Tanto per fare un paragone, Android 13 non dispone di una gesture con un solo tocco e gli utenti possono disattivare l’audio solo scorrendo fino in fondo (o provando a toccare con attenzione l’estrema parte sinistra della barra).

A tale novità si aggiungono un’intestazione “Altoparlanti e display” nel commutatore di output mentre il lettore multimediale di Android 14 mostra un’onda quando si riproduce o si mette in pausa e una nuova animazione.

Probabilmente tali novità saranno implementate già con la prima versione definitiva del nuovo sistema operativo, che il colosso di Mountain View potrebbe rilasciare all’inizio del prossimo mese in occasione della presentazione ufficiale della serie Google Pixel 8.

In sostanza, ancora qualche settimana di pazienza e la nuova versione di Android dovrebbe essere finalmente pronta. Con la speranza che i principali produttori si diano da fare per diffonderla con una certa rapidità.

