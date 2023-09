Il mese di settembre prende il via con una promo davvero imperdibile per la gamma Samsung Galaxy S23. Per tutti gli utenti interessati all’acquisto di un nuovo Galaxy S23, di un Galaxy S23+ oppure di un Galaxy S23 Ultra, infatti, c’è la possibilità di ottenere il cashback fino a 300 euro sullo smartphone acquistato.

Per accedere alla promozione è sufficiente acquistare uno dei Galaxy S23 tramite uno store che aderisce all’iniziativa e poi registrarlo su Samsung Members. La promozione è valida per acquisti effettuati fino al prossimo 17 di settembre.

Le promozioni non finiscono qui: scegliendo di acquistare uno dei Galaxy S23 tramite il Samsung Shop, oltre al cashback, è possibile accedere a uno sconto extra del 20% (grazie a un apposito coupon che si somma al cashback) ricevendo in regalo il Galaxy Tab A8.

Vediamo i dettagli completi sulla promozione:

Torna il cashback per i Samsung Galaxy S23: come funziona la promo

Acquistare un Samsung Galaxy S23, S3+ o S23 Ultra conviene ancora di più: per gli acquisti effettuati entro il prossimo 17 di settembre, infatti, è disponibile un cashback fino a 300 euro che permetterà di ridurre, in modo significativo, la spesa per l’acquisto dello smartphone.

La promozione in corso garantisce:

un cashback di 100 euro sul Samsung Galaxy S23

sul un cashback di 200 euro sul Samsung Galaxy S23+

sul un cashback di 300 euro sul Samsung Galaxy S23 Ultra

Per ottenere il rimborso, dopo aver completato l’acquisto entro il 17 di settembre, è sufficiente registrare lo smartphone su Samsung Members entro il successivo 12 ottobre 2023. Il rimborso sarà erogato entro 45 giorni lavorativi dal completamento della procedura, con la validazione della e-mail.

Per aderire alla promozione è sufficiente acquistare uno dei Galaxy S23 tramite uno store aderente all’iniziativa. Ecco l’elenco completo, con relativi link alla promozione, degli store dove comprare gli smartphone di Samsung e beneficiare della promozione cashback:

C’è poi la possibilità di acquistare uno degli S23 direttamente dal Samsung Shop. Qui, infatti, c’è una tripla promozione. Oltre al cashback, che segue lo stesso meccanismo già visto in precedenza, è possibile usare il codice PREMIUMS23, da aggiungere al carrello in fase di completamento dell’ordine, per ottenere uno sconto immediato del 20% (che si somma al cashback). In più, per chi sceglie di acquistare uno dei top di gamma di Samsung dallo shop ufficiale c’è il Galaxy Tab A8 in regalo.

Per completare l’acquisto è possibile fare riferimento ai seguenti link:

Una volta completato l’acquisto del modello di Galaxy S23 desiderato (e per tutte le informazioni sulla promozione) è possibile accedere a Samsung Members per effettuare la registrazione dell’acquisto e avviare la procedura che permetterà di ottenere il cashback fino a 300 euro.