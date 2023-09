Nelle scorse ore è emerso che qualcuno ha già ricevuto Android 14 e che il team di Google potrebbe dare il via al rilascio a livello globale materdì 5 settembre.

Ciò, ovviamente, riguarderà i vari smartphone della serie Google Pixel ancora supportati mentre per i device degli altri produttori ci sarà da avere pazienza ancora per qualche settimana (quantomeno per i modelli di fascia alta mentre per gli altri l’attesa è destinata a durare probabilmente per alcuni mesi).

Android 14 sugli smartphone dei principali brand già da settembre

Nelle scorse ore con un messaggio su Twitter (o X) il popolare leaker Yogesh Brar ha voluto soffermarsi proprio sulla situazione dei principali produttori di smartphone e le rispettive interfacce basate su Android 14, fornendo quella che può essere considerata una sorta di roadmap.

A suo dire, stando a quanto è stato possibile apprendere sino a questo momento, la prima interfaccia personalizzata basata su Android 14 dovrebbe arrivare entro la fine di questo mese e si tratterebbe di OxygenOS 14, che dovrebbe quindi iniziare a sbarcare su alcuni dei più recenti smartphone di OnePlus.

Nel corso del mese di ottobre dovrebbe essere invece pronto l’aggiornamento per i più recenti smartphone di Samsung, pronti a ricevere One UI 6. Sempre ad ottobre dovrebbe essere pronta anche FunTouchOS 14, l’interfaccia personalizzata usata da Vivo sui suoi device.

Infine, a novembre dovrebbe arrivare il turno di MIUI 15, l’interfaccia adottata da Xiaomi, Redmi e POCO.

In sostanza, si preannuncia un autunno piuttosto caldo per i principali produttori di smartphone Android e per i loro utenti.

C’è da precisare che le previsioni riportate da Yogesh Brar si riferiscono al presunto avvio del rilascio per i primi modelli ma saranno poi necessari diversi mesi prima che Android 14 arrivi effettivamente sulla maggior parte dei device di questi produttori.

