A distanza di qualche giorno dal lancio delle offerte Back to School dedicate agli studenti, OnePlus dà il via a una nuova serie di sconti sul proprio store online ufficiale.

Come è lecito aspettarsi, le modalità di adesione a questa promozione differiscono da quelle delle offerte rivolte agli studenti. La notizia positiva è che molti prodotti presenti nella precedente tornata di offerte rimangono disponibili anche in questa occasione.

In altre parole, coloro che desiderano acquistare un dispositivo OnePlus incluso nell’elenco che presenteremo a breve potranno usufruire degli sconti proposti dal produttore cinese per tutto il mese di settembre. Potete quindi approfittare di prezzi più vantaggiosi per i vari dispositivi coinvolti e ottenere un risparmio significativo sul costo finale.

Prima di esplorare l’elenco di prodotti in sconto è fondamentale sottolineare che alcune di queste offerte saranno disponibili solamente per un periodo limitato nel corso del mese e valide solo in determinati intervalli temporali. Di conseguenza, vi esortiamo a tenere d’occhio le date di validità delle promozioni e a segnarle per assicurarvi di non perdere questa ghiotta opportunità.

OnePlus dà il via alle offerte di settembre; in sconto c’è anche la nuova tastiera meccanica

Le offerte di settembre riprendono in gran parte le promozioni lanciate nei mesi estivi e presentano una vasta gamma di prodotti, tra cui troviamo smartphone per tutti i gusti e tutte le tasche, le cuffie top di gamma del brand e il primo tablet dell’azienda, OnePlus Pad. OnePlus ha pensato a tutti, proponendo dispositivi per diverse fasce di prezzo, al fine di soddisfare le esigenze di ogni utente, dal più esigente a chi cerca semplicemente un dispositivo affidabile senza necessariamente ricercare l’effetto sorpresa.

Fatte le dovute premesse, andiamo finalmente a elencare le offerte di settembre. Partiamo da quelle valide per l’intero mese, quindi attive dal 1° al 30 settembre:

Come anticipato, le promozioni non si limitano solo agli smartphone, ma includono anche il nuovissimo OnePlus Pad, le cuffie OnePlus Buds Pro 2 e la prima tastiera meccanica dell’azienda, la OnePlus Keyboard 81 pro, co-creata in collaborazione con Keychron. Ecco una panoramica delle offerte disponibili per gli Accessori Audio, valide anch’esse per tutto il mese di settembre:

Tra i prodotti in sconto a settembre non manca il OnePlus Nord 3 5G, l’ultima offerta di fascia media del produttore (qui la nostra recensione completa). Ciò che differisce dai prodotti menzionati precedentemente – ed è per questo che ne stiamo parlando separatamente – è la durata dello sconto: per questo dispositivo sono previsti tre codici sconto distinti, validi in tre differenti intervalli di date.

Al di fuori delle date indicate qui sotto, lo sconto di 50 euro non sarà applicabile; se il codice sconto precedente dovesse essere scaduto, sarà necessario utilizzare quello successivo nel periodo corrispondente.

OnePlus Nord 3 5G nella configurazione 16+256 GB in offerta a 499 euro invece di 549 euro, con in regalo la custodia ufficiale o le OnePlus Type-C Bullets Earphones. Si tratta di uno sconto esclusivo per i nostri lettori; per beneficiarne è sufficiente inserire uno dei tre codici sconto che trovate di seguito nelle date indicate: risparmia 50 euro con il codice ANORD3 , valido il 13 e 14 settembre; risparmia 50 euro con il codice BNORD3 , valido il 20 e 21 settembre; risparmia 50 euro con il codice CNORD3 , valido il 27 e 28 settembre.

Per coloro che volessero sfruttare le offerte Flash Sale poc’anzi menzionate è importante notare che tutti quanti i prodotti proposti (ad eccezione di OnePlus Nord 3 5G che, come abbiamo visto, avrà date specifiche dedicate alle sue offerte), saranno in promozione per tutto il mese di settembre, quindi avete tempo fino al 30 settembre per decidere quale dei tanti dispositivi in sconto può fare al caso vostro.

Per usufruire di queste promozioni è possibile scaricare l’app ufficiale dello store OnePlus tramite il badge sottostante che vi riporta al Google Play Store. Non ci resta quindi che augurarvi buoni acquisti.

