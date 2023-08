È un nuovo giorno e, come ormai avrete imparato, è emerso un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta il cui team di sviluppo è costantemente all’opera nell’arricchire e rendere più completa la famigerata applicazione di messaggistica istantanea.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare qui.

Tra le novità più interessanti sul fronte Android dell’app segnaliamo una migliorata sicurezza per le chiamate vocali, l’introduzione di novità grafiche utili e belle e il supporto al multi-account.

Ebbene, come anticipato, nelle scorse ore il team di sviluppo di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il ramo beta dell’applicazione — arrivata così alla versione 2.23.18.16 per dispositivi Android – e la novità introdotta riguarda la possibilità di modificare gli annunci di gruppo nelle Community.

WhatsApp Beta introduce la modifica degli annunci all’interno delle Community

La possibilità di modificare i messaggi è sbarcata sulla versione stabile dell’app già da poco più di un mese mentre aveva fatto la sua prima comparsa con la versione 2.23.10.13 del ramo beta; nonostante ciò la funzione non aveva permeato gli annunci di gruppo nelle Community da parte degli amministratori i quali, fino a ora, non avevano avuto modo di modificarne il contenuto.

La versione odierna riesce a colmare questa lacuna consentendone dunque la modifica con le stesse modalità con cui attualmente è possibile modificare i messaggi nelle conversazioni individuali e di gruppo. Pertanto tale opzione di modifica sarà disponibile nei gruppi dedicati agli annunci nelle Community, conversazioni specifiche a questo compito in cui gli amministratori possono scrivere eventuali annunci e comunicazioni all’interno della propria comunità.

Come si evince dallo screenshot sottostante sarà sufficiente effettuare una lunga pressione sul messaggio da modificare per poter accedere al menu posizionato nella parte superiore destra della schermata dove poter cambiare il testo dell’annuncio.

Così come avviene per i messaggi modificati in altri contesti si applicano le stesse regole dei suddetti dunque non esiste una restrizione sulla frequenza delle modifiche dei messaggi entro un intervallo di tempo di 15 minuti dall’invio. Inoltre, un messaggio verrà sempre contrassegnato come “modificato” quando il suo contenuto subirà una modifica al fine di segnalare ai partecipanti di una community che il messaggio di annuncio è stato rivisto.

Paradossalmente questa funzione potrebbe rivelarsi maggiormente utile proprio nelle Community dove, appunto, un annuncio errato visto da decine o centinaia di persone potrebbe provocare disinformazione e confusione in merito alle informazioni diffuse; pertanto, avere la possibilità di modificarli dovrebbe rivelarsi uno strumento fondamentale nelle mani degli amministratori.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta seguendo questo link.

Se il programma beta dovesse essere al completo, potrete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, la versione 2.23.18.16 è disponibile a questo indirizzo.

