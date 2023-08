Il lavoro del team di sviluppo di WhatsApp non si ferma mai, l’avrete imparato, e prosegue anche in questi ultimi giorni agosto con l’obiettivo di arricchire e migliorare l’esperienza utente della popolare piattaforma di messaggistica istantanea.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link.

Ebbene, nelle scorse ore, l’instancabile team di sviluppo ha avviato il rilascio di nuovo aggiornamento per il ramo beta dell’applicazione – arrivata alla versione 2.23.18.15 – che porta in dote una funzione di inoltro delle chiamate private al fine di proteggere l’indirizzo IP degli utenti coinvolti.

WhatsApp offrirà la protezione dell’indirizzo IP nelle chiamate vocali

La funzione sarà disponibile nella sezione “Privacy” all’interno delle impostazioni delle chiamate e, come suggerisce il nome stesso, punta a offrire uno strato di sicurezza aggiuntivo ed estremamente efficace alle chiamate vocali impedendo eventuali tentativi malevoli di tracciamento della propria posizione geografica reindirizzando le chiamate attraverso i server di WhatsApp e nascondendo, così, l’indirizzo IP dei partecipanti a una chiamata vocale.

Tuttavia, visto il processo di ritrasmissione e di crittografia, potrebbero verificarsi abbassamenti di qualità delle chiamate stesse; un difetto minore se paragonato ai benefici apportati da questa novità alla sicurezza e privacy degli utenti.

Un aggiornamento del genere contribuisce in maniera significativa a innalzare le difese contro tentativi di tracciamento della posizione fisica in base ai dati delle chiamate; una realtà ancora fin troppo diffusa e sottovalutata.

Attualmente, le novità descritte sono in fase di rilascio graduale soltanto su WhatsApp Beta, dunque tutti gli utenti della versione stabile dovranno pazientare ancora un po’ prima di poterne trarre i benefici.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta seguendo questo link.

Se il programma beta dovesse essere al completo, potrete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, la versione 2.23.18.15 è disponibile a questo indirizzo.

