DigiLocker è un deposito digitale sponsorizzato dal governo indiano in cui i cittadini possono conservare i propri documenti ufficiali in formato elettronico. Questa piattaforma starebbe per essere integrata nell’app Files di Google.

Inoltre sembra che Google Documenti per Android sia la prossima app di produttività del colosso di Mountain View a ricevere importanti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa.

DigiLocker dovrebbe essere presto supportato da Files di Google

Stando a quanto condiviso su X dall’informatore AssembleDebug, Google starebbe finalizzando l’integrazione di DigiLocker nel suo file manager per Android.

In base a quanto riportato un messaggio dovrebbe invitare gli utenti a connettersi a DigiLocker accedendo al sito Web per autorizzare Files di Google ad accedere al loro account, dopodiché l’app scaricherebbe in background i documenti, come patenti di guida, passaporti e vaccinazioni. Il leaker afferma che l’integrazione è già funzionante e che verrebbe rilasciata a breve nel paese.

Here is the Digilocker integration in action in Google Files for Indian users. :) It's functional now and seems like it will be released soon. #Android #Google #India #DigitalIndia pic.twitter.com/xeW68GIr3V — AssembleDebug (@AssembleDebug) August 28, 2023

L’app Google Documenti starebbe per ricevere importanti funzionalità basate sull’IA generativa

In un tweet separato AssembleDebug afferma che Google Documenti per Android è la prossima app di produttività a ottenere la funzionalità “Aiutami a scrivere” dopo Gmail.

L’informatore scrive che sarà inoltre possibile generare immagini da aggiungere ai propri documenti e che la funzionalità è già disponibile sul Web per gli utenti di Workspace/Labs.

Google Docs for Android is the next one in line to get the "𝗛𝗲𝗹𝗽 𝗺𝗲 𝘄𝗿𝗶𝘁𝗲" feature after Gmail. It will also let you generate images to add in your docs. This feature is already available on Web for Workspace/Labs users.#Google #Android pic.twitter.com/YqdzdGU8jB — AssembleDebug (@AssembleDebug) August 29, 2023

Recentemente Google ha annunciato tante novità per i suoi servizi, da Duet AI a Maps, passando per Foto, Voli e non solo, inoltre l’azienda ha svelato la data di lancio dei nuovi Pixel 8 e Pixel Watch 2.