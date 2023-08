Tra i vari servizi che Google offre ai propri utenti figura anche Android Auto, si tratta dell’assistente per la guida tristemente noto per una serie di bug e malfunzionamenti vari che ciclicamente ne inficiano il corretto funzionamento, principalmente a causa dell’elevata frammentazione di Android e dell’alto numero di vetture diverse sulle quali deve funzionare.

Nonostante i vari problemi che anche noi vi abbiamo riportato in più occasioni, il team di sviluppo dietro al sistema di infotainment del colosso di Mountain View non si ferma mai e, con il rilascio delle nuove versioni tenta solitamente di mettere una pezza alle varie problematiche rilevate dagli utenti.

Nelle ultime ore Google ha avviato il rilascio dell’ultima versione disponibile di Android Auto, la 10.3.

La versione 10.3 di Android Auto è in distribuzione per tutti gli utenti

Come anticipato in apertura, nelle ultime ore Big G ha avviato il rilascio dell’ultima versione disponibile di Android Auto, ovvero la 10.3; come di consueto purtroppo l’azienda non rilascia un changelog completo per il software in questione, ma si limita a riportare implementazioni ormai vecchie che risalgono a diverse versioni precedenti.

Il fatto che Google non menzioni le novità di Android Auto 10.3 non significa che non ci sia nulla di nuovo, mancano apparentemente nuove funzionalità inedite ma sono sicuramente stati apportati diversi aggiustamenti sotto il cofano nel tentativo di risolvere alcuni dei vari problemi manifestatisi negli ultimi tempi, alcuni dei quali anche piuttosto fastidiosi per gli utenti.

Come ormai ben sappiamo i problemi di Android Auto non si manifestano per tutti allo stesso modo, qualora voi steste riscontrando negli ultimi tempi qualche malfunzionamento con il software in questione, potete provare ad aggiornare all’ultima versione disponibile per scoprire se il vostro problema è stato risolto; per farlo potete procedere con il download e successiva installazione manuale da APKMirror oppure, se preferite continuare a contribuire alle statistiche e al monitoraggio di Big G potete affidarvi al Google Play Store grazie al badge sottostante.

Potrebbe interessarti anche: Una comoda funzione di Android Auto ha smesso di funzionare