A distanza di un po’ di tempo dall’ultimo update, Action Launcher torna ad aggiornarsi e lo fa attraverso la versione 50.7. La nuova release non sembra particolarmente ricca di novità, ma porta con sé miglioramenti vari e alla compatibilità: vediamo cosa riporta il changelog e come aggiornare il launcher alla nuova versione.

Action Launcher si aggiorna alla versione 50.7 con queste novità

Come ricorderete se siete utilizzatori di Action Launcher, l’app ha ricevuto lo scorso anno un grosso aggiornamento che ha portato alla versione 50. In quell’occasione lo sviluppatore Chris Lacy ha voluto dare una svolta, integrando una maggiore quantità di funzioni direttamente nella versione gratuita dell’app e migliorando diversi aspetti del launcher.

Questa volta non ci sono così tante novità: il changelog è decisamente generico e parla di “Android compatibility update” con bugfix vari sparsi all’interno dell’app. Non viene specificato, ma è possibile che con questo aggiornamento di compatibilità lo sviluppatore abbia integrato il completo supporto ad Android 14 (attualmente in versione beta 5.2 e in dirittura di arrivo in versione stabile proprio in questi giorni sui Google Pixel compatibili).

Lo sviluppatore sta lavorando da qualche mese a un grosso aggiornamento, ma per il rilascio non è stata fornita una tempistica precisa. Sappiamo che si tratta del più grande aggiornamento di sempre per Action Launcher, e che questo giustifica tempi così lunghi. Siamo sicuri che torneremo a parlarne nei prossimi mesi.

Come aggiornare Action Launcher

La versione 50.7 di Action Launcher è disponibile sul Google Play Store. Per aggiornare non dovete fare altro che seguire il badge qui in basso, che vi porterà direttamente alla pagina corrispondente. Se l’app non vi segnala ancora l’update, potete sempre optare per il download e l’installazione manuale: in tal caso potete affidarvi a questo link ad APKMirror. Avete scovato altri cambiamenti non specificati dallo sviluppatore?

