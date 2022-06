Action Launcher si aggiorna alla versione 50 e per l’occasione decide di fare marcia indietro, diminuendo sensibilmente la quantità di funzioni esclusive dell’app a pagamento. La release, in beta già da alcune settimane, porta con sé tante novità: andiamo a scoprirle grazie alle parole dello sviluppatore Chris Lacy.

Action Launcher 50 fa contenti gli utenti non paganti: ecco le novità

Action Launcher ha per diverso tempo seguito la filosofia “freemium”, che prevede il download gratuito dell’applicazione sul Google Play Store e l’integrazione di diverse funzionalità aggiuntive a pagamento, con acquisti in-app. L’implementazione di tutto questo è stata definita come “terribile” dallo stesso sviluppatore Chris Lacy: troppo aggressiva nello spingere gli utenti non paganti a spendere soldi all’interno dell’applicazione per passare alla versione Plus, cosa che ha spinto diverse persone ad abbandonare il launcher.

Con la versione 50 Action Launcher vuole però cambiare passo, con l’obiettivo di rendersi più attraente per tutti, indipendentemente dall’acquisto della versione Plus o meno. Per cercare di attrarre quante più persone possibile e generare comunque delle entrate per risultare sostenibile, è stato studiato un sistema dinamico di monetizzazione per diverse zone, riassunto nell’immagine qui sotto: come potete vedere, in Italia e in diversi altri Paesi, circa il 50% delle funzionalità che in precedenza richiedevano l’acquisto della versione Plus sono ora sbloccate per tutti.

Tra le novità di Action Launcher 50 abbiamo diversi miglioramenti per Action Search, la funzionalità di ricerca integrata accessibile direttamente dalla schermata principale. Introduce all’interno della cronologia delle ricerche le impostazioni modificate di recente, velocizzando il tempo necessario per andare a fare altri cambiamenti: niente più passaggi superflui (e doppi) per andare a cambiare qualcosa di appena modificato e che non va bene.

L’aggiornamento introduce poi gli Action Search Targets, che permettono di passare rapidamente alle destinazioni di ricerca più popolari, direttamente da Action Search. Inoltre, tra le altre novità nella ricerca abbiamo la possibilità di personalizzare le fonti, una nuova opzione per aprire sempre la ricerca all’interno del browser e suggerimenti di ricerca per i nuovi utenti.

In più con la versione 50 le impostazioni del launcher accolgono due importanti miglioramenti: arrivano una barra di ricerca delle impostazioni e scorciatoie per i cambiamenti effettuati da poco. Infine l’aggiornamento è l’occasione per risolvere diversi bug e problemi sparsi all’interno dell’app. Potete consultare la lista completa delle novità qua sotto:

• NEW: Greatly reduce features requiring Plus upgrade and make the app more appealing to non-paying customers.

• NEW: Action Search displays recently changed settings in its history, allowing one to tweak settings changes directly from the home screen.

• NEW: Add Search Target bar which displays at the top of Action Search results. Allows one to direct searches directly to popular services such as Wikipedia, YouTube, Play Store, etc.

• NEW: Settings displays dedicated search bar.

• NEW: Shortcuts to recently changed settings display at top of settings. Toggle on/off via “Help -> Recent settings”.

• NEW: Customize Action Search sources.

• NEW: “Open searches in browser” setting.

• NEW: Add initial Action Search suggestions that display if there’s no search history.

• NEW: Add Google Search shortcut to Quickbar’s quick select panel.

• NEW: Display Plus banner on settings toolbar.

• NEW: Add 10th wallpaper to 2022 Supporter Pack.

• IMPROVEMENT: No longer request WRITE_EXTERNAL_STORAGE permission. The only code that used that was legacy backup code which has been disabled for more than a month.

• IMPROVEMENT: Revamp Help menu items, including adding FAQ link.

• IMPROVEMENT: Change picker settings UI to use a bottom sheet style picker.

• IMPROVEMENT: Increase max auto complete suggestions from 3 to 5.

• IMPROVEMENT: Improve algorithm for identifying settings items to display from an Action Search query.

• FIX: Squashed dock/search box on large tablets (thanks myculito#1992, Sid6Niner#5646, Grantman#1499 and others).

• FIX: Increase default workspace margin for devices with gesture navigation.

• FIX: Google search opens to google.com in a browser if the Google App is not available/disabled.

• FIX: Stability fix using composite emoji in Action Search (thanks ritsl#1461).

• FIX: Prevent opening widget picker when desktop is locked.

Come aggiornare Action Launcher

Action Launcher 50 è già in distribuzione attraverso il Google Play Store. Per scaricarlo o per aggiornare non dovete fare altro che seguire il badge qui in basso. In caso l’update non vi abbia ancora raggiunto non disperate: potrebbe volerci solo qualche ora. Avete già avuto modo di provare l’aggiornamento? Fateci sapere come vi trovate con il nuovo Action Launcher.