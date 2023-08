Torniamo a occuparci di Motorola Moto G84 5G, nuovo smartphone di fascia media che il popolare produttore si prepara a lanciare sul mercato.

Nelle scorse ore nuove anticipazioni su tale device sono arrivate dal popolare leaker Mukul Sharma, che su Twitter ha confermato che Motorola Moto G84 5G sarà lanciato a livello globale (l’esordio dovrebbe essere in programma per settembre in India).

Cosa sappiamo al momento di Motorola Moto G84 5G

A dire del leaker, il nuovo smartphone di Motorola (che è già stato certificato dall’FCC) potrà contare su un ampio display pOLED con supporto 10-bit e refresh rate a 120 Hz, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata e una fotocamera primaria da 50 megapixel.

Per quanto riguarda il design, Motorola lancerà il suo nuovo smartphone nella colorazione Viva Magenta (il Pantone’s Color of The Year per il 2023) e con una finitura premium in pelle vegana.

Mukul Sharma ha anche pubblicato un’immagine che ci mostra Motorola Moto G84 5G:

Stando ad essa, frontalmente lo smartphone presenta un ampio schermo con cornici ridotte e un foro in alto al centro per la fotocamera dedicata a selfie e videochiamate mentre gli angoli sono arrotondati.

Sulla parte posteriore il comparto fotografico principale si trova nell’angolo in alto a sinistra, in un modulo di forma quadrata e con un allineamento verticale.

Ed ancora, il bilanciere del volume e il pulsante di accensione si trovano sul lato destro mentre lo slot per la SIM si trova su quello sinistro.

Nella parte bassa, infine, vi sono la porta USB Type-C e le griglie degli altoparlanti.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando Motorola Moto G84 5G sarà lanciato, quando arriverà anche nei mercati europei e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

