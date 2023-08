Motorola annuncia oggi l’arrivo in Italia di Moto G14, uno smartphone Android economico con funzionalità premium che vuole distinguersi all’interno della sua fascia di mercato. L’ultimo arrivato della famiglia Moto G è stato presentato all’inizio del mese di agosto, ma finalmente debutta nel nostro Paese.

Motorola Moto G14 arriva in Italia a un prezzo contenuto

A circa tre settimane dal lancio indiano, Motorola Moto G14 è pronto a fare il suo debutto nel nostro Paese. Lo smartphone di fascia bassa punta molto sul suo ampio display da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ e su un’esperienza audio coinvolgente, resa possibile dagli altoparlanti stereo e dalle tecnologie Dolby Atmos e Spatial Sound by Moto. Il pannello è un LCD 20:9 con cornici contenute (ma non troppo, soprattutto nella parte inferiore), foro per la fotocamera e una frequenza di aggiornamento tradizionale (60 Hz). Interessante la batteria, che con i suoi 5000 mAh può garantire un’autonomia di livello: quando questa non è sufficiente, entra in gioco la ricarica TurboPower a 15 W.

Il cuore del dispositivo è costituito dal SoC Unisoc T616 octa-core a 12 nm, che risulta affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2. Nonostante il prezzo contenuto, mette a disposizione una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, che offre una sensibilità quattro volte migliore in condizioni di scarsa luminosità; accanto trova spazio la fotocamera Macro Vision da 2 MP, che consente di avvicinarsi al soggetto per scoprire dettagli impossibili da notare con un obiettivo standard. A completare il comparto ci pensa la fotocamera anteriore da 8 MP, compatibile con la modalità Face Beauty che migliora gli scatti in modo automatico.

Ecco un riepilogo della scheda tecnica di Motorola Moto G14 (qui per le specifiche dettagliate):

schermo LCD 20:9 da 6,5 ​​pollici (2400 × 1080 pixel, 405 ppi) a risoluzione Full-HD+, con refresh rate a 60 Hz, rapporto schermo-corpo 85,5%

Soc Unison T616 Octa-Core a 12 nm con GPU Mali-G57

4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria UFS 2.2 (espandibile fino a 1 TB con microSD)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale Quad Pixel da 50 MP (apertura f/1.8, 0,64 µm, PDAF) e sensore Macro Vision da 2 MP (apertura f/2.4, 1,75 µm, FF)

fotocamera frontale da 8 MP (apertura f/2.0, 1,12 µm, FF)

doppia SIM (nano+nano+microSD), connettività Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C

altoparlanti stereo con Dolby Atmos

lettore d’impronte digitali laterale

design idrorepellente

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida TurboPower da 15 W

sistema operativo: Android 13

dimensioni e peso: 161,46 x 73,82 x 7,99 mm, 177 g

Lo smartphone include un’edizione speciale in pelle vegana per un look e una sensazione premium, più morbida al tatto e resistente alle impronte. Le colorazioni sono quattro in tutto: le due standard, Steel Gray e Sky Blue, sono affiancate dalle due in pelle Pale Lilac e Butter Cream. Per tutte è a disposizione il design idrorepellente, in grado di proteggere il prodotto da schizzi e versamenti d’acqua.

Motorola Moto G14 è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 149,90 euro. Le colorazioni tra cui scegliere sono quattro per l’acquisto online (Pale Lilac, Butter Cream, Steel Gray e Sky Blue) o due presso i punti vendita fisici e il flagship store di Spazio Lenovo di Milano (Steel Gray e Sky Blue). Lo smartphone è incluso nel programma Trade In di Motorola, nel caso siate interessati a consegnare il vostro usato.

Acquista Motorola Moto G14 su Amazon (già in offerta)

