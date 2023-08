Il lavoro del team di sviluppo di WhatsApp non si ferma mai, l’avrete imparato, e prosegue anche ad agosto con l’obiettivo di arricchire e cesellare l’esperienza utente della popolare piattaforma di messaggistica istantanea.

Negli ultimi giorni e settimane vi abbiamo raccontato delle numerose novità introdotte nell’app tra cui segnaliamo l’introduzione di una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale, il supporto al multi-account, un paio di novità volte a migliorare le Community e il tanto atteso arrivo della condivisione dei video in alta qualità nella versione stabile dell’applicazione.

Nelle ultime ore sul canale beta è apparsa la versione 2.23.18.3 distribuita tramite il Google Play Store, come di consueto, e che punta a modificare le modalità di invio dei contenuti multimediali effimeri sulla piattaforma. Vediamo in che modo.

C’è un nuovo modo per inviare foto e video effimeri su WhatsApp Beta

L’invio di foto e video effimeri, ovvero in singola visualizzazione, si tratta di una caratteristica estremamente utile che è stata ben accolta da coloro che si preoccupano della privacy, poiché consente di proteggere informazioni riservate da occhi indiscreti consentendone la condivisione in totale sicurezza.

Allo stato attuale, per inviare un’immagine o video effimeri basta tappare sull’icona presente sulla destra nel campo dedicato alla didascalia del contenuto multimediale; grazie a questa opzione è possibile impostare il contenuto come singola visualizzazione.

Ebbene, come dimostrato dalla versione 2.23.18.3 di WhatsApp Beta il team di sviluppo ha intenzione di modificare il modo in cui questo avviene introducendo una pressione prolungata sul tasto di invio del contenuto multimediale.

Come si evince dalla schermata sottostante, l’applicazione inizialmente informerà gli utenti della necessità della pressione prolungata (tramite un pop up) per impostare l’immagine come singola visualizzazione. Dopo aver tenuto premuto, verrà visualizzato un nuovo piccolo menu tramite il quale scegliere di inviare l’immagine come messaggio con scadenza.

Lo stesso vale anche per i video, peraltro anche con la nuova impostazione non sarà possibile inviare GIF in modalità singola visualizzazione, così come accade tuttora.

Questa modifica, seppur minore, si inserisce in un contesto in cui il team di sviluppo dell’app sta volutamente espandendo le capacità e potenzialità del tasto d’invio il quale, nel prossimo futuro, dovrebbe accogliere numerose novità rese possibili dall’interazione con esso.

Attualmente la versione 2.23.18.3 di WhatsApp Beta è in fase di rilascio graduale per tutti gli utenti iscritti al programma Beta dell’app ed è lecito attendersi che nelle prossime settimane possa raggiungere anche il canale stabile dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Qualora non foste iscritti al programma beta di WhatsApp e voleste rimanere al passo con gli aggiornamenti rilasciati, sarà possibile aderirvi attraverso il Google Play Store seguendo questo link.

