Se avete dei piccoli amici pelosi e desiderate sfruttare lo smartphone Google Pixel per realizzare loro dei ritratti unici, ci sono alcuni consigli che il colosso di Mountain View ha deciso di condividere e che potrebbero fare al caso vostro.

In particolare, le dritte pubblicate da Google con un nuovo post sul blog ufficiale sono di Gajan Vamatheva, un Senior Design Lead che si occupa sia di smartphone Google Pixel che di Google Foto.

Come scattare foto migliori con Google Pixel

Il primo suggerimento è quello di trovare l’inquadratura giusta, provando a usare le varie alternative messe a disposizione dallo smartphone (sensore principale, ottica ultra grandangolare e teleobiettivo), ognuna con punti di osservazione differenti e scegliere quella che si preferisce.

Il secondo consiglio è mettersi al livello dell’animale, in modo da poter scattare la foto vicino alla linea dei suoi occhi e un trucchetto è quello di impugnare lo smartphone Google Pixel capovolto, in modo che l’obiettivo della fotocamera sia più vicino al suolo.

Ed ancora, Gajan Vamatheva suggerisce di sfruttare Macro Focus, funzionalità che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare le immagini e mettere in risalto tutti i loro dettagli. Non c’è nulla da attivare manualmente: è sufficiente avvicinarsi all’animale (mantenendo almeno 3 cm da esso) e scattare quando si visualizza l’icona di un fiore sullo schermo (possibilmente in una scena con luce naturale).

E, dato che gli animali difficilmente stanno fermi a lungo, è anche possibile scattare foto in movimento, usando funzionalità come Top Shot (consente di scegliere tra una sequenza di più foto scattate da Google Pixel quella che si preferisce) o i video in slow motion.

Infine, Gajan Vamatheva suggerisce di ricordarsi di usare la Modalità Ritratto, aumentando la distanza tra il soggetto e lo sfondo per assicurarsi che l’animale sia chiaramente in primo piano e di concentrarsi sull’animale durante lo scatto, usando poi appositi strumenti come Magic Eraser e Photo Unblur per apportare le eventuali correzioni necessarie.

Ovviamente, la maggior parte di questi suggerimenti potrà essere sfruttata anche da chi non possiede uno smartphone Google Pixel. Buon divertimento.