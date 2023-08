Xiaomi annuncia l’arrivo in Italia di Redmi Pad SE, un nuovo tablet Android che unisce praticità ed estetica ed è pensato per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo prodotto, dalle specifiche alle funzionalità, senza ovviamente tralasciare il prezzo e le offerte di lancio.

Redmi Pad SE arriva ufficialmente in Italia

Uno dei punti di forza di Redmi Pad SE è il suo generoso display LCD da 11 pollici a risoluzione Full-HD+, con rapporto di visualizzazione 16:10: offre 16,7 milioni di colori, una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, una luminosità di 400 nit e un contrasto di 1500:1. Il pannello è progettato con un’emissione di luce blu ridotta per aiutare a prevenire l’affaticamento (soddisfa lo standard TÜV Rheinland Low Blue Light) e con TÜV Rheinland Flicker Free, che impiega la regolazione della luminosità in corrente continua per eliminare lo sfarfallio visibile e invisibile nella gamma da 0 a 3000 Hz. Presente anche una modalità di lettura 3.0, con le modalità Classic e Paper e opzioni di colore fedeli alla realtà.

Il nuovo tablet Android pensa all’intrattenimento anche dal punto di vista audio, e mette a disposizione quattro altoparlanti compatibili con Dolby Atmos e Hi-Res Audio, pensati per offrire una qualità sonora mirata e ricreare un’esperienza cinematografica.

Il cuore del dispositivo è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 680, al cui fianco trovano posto 4, 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, purtroppo eMMC 5.1 (da noi arriva solo la versione 4-128 GB, almeno per ora). Su questo genere di prodotti gli utenti non guardano troppo al comparto fotografico, ma Xiaomi ha comunque optato per una fotocamera posteriore da 8 MP (f/2.0) e una fotocamera anteriore da 5 MP (pensata soprattutto per le videochiamate). Niente 4G, ma abbiamo Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e porta USB Type-C. La batteria è da 8000 mAh e supporta una ricarica rapida cablata piuttosto conservativa, da 10 W.

Ecco la scheda tecnica di Redmi Pad SE (qui per quella dettagliata):

display da 11 pollici a risoluzione Full-HD+ (1920 x 1200 pixel, 207 ppi), con refresh rate fino a 90 Hz, luminosità tipica di 400 nit, touch sampling rate di 180 Hz, 16,7 milioni di colori, contrasto 1500:1, certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free

SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm con CPU octa-core fino a 2,4 GHz e GPU Adreno

4, 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile fino a 1 TB)

fotocamera posteriore da 8 MP con apertura f/2.0 e pixel da 1,12 μm

fotocamera anteriore da 5 MP con apertura f/2.2 e pixel da 1,12 μm

connettività Wi-Fi 2,4 + 5 GHz, Bluetooth 5.0, porta USB Type-C

quad speaker con Dolby Atmos e supporto Hi-Res Audio

batteria da 8000 mAh con ricarica cablata da 10 W

sistema operativo: MIUI Pad 14 con Android 13

con dimensioni e peso: 255,53 x 167,08 x 7,36 mm, 478 g

Previous Next Fullscreen

Redmi Pad SE offre un design unibody in lega di alluminio pensato per unire resistenza e portabilità, che rimanda un po’ agli smartphone della serie Redmi Note 12 (più in grande). Le colorazioni tra cui scegliere sono tre: alla più classica versione Graphite Gray si aggiungono le più vivaci Lavender Purple e Mint Green.

Prezzo e uscita di Redmi Pad SE

Redmi Pad SE sarà disponibile all’acquisto dal 25 agosto 2023 nelle colorazioni Lavender Purple, Graphite Gray e Mint Green su mi.com, Amazon, Unieuro e presso gli Xiaomi Store. Il prezzo consigliato è di 219,90 euro per l’unica configurazione da 4-128 GB, ma per i primi giorni è prevista un’offerta di lancio:

199,90 euro su mi.com e Amazon, fino all’8 settembre 2023

su mi.com e Amazon, 199,90 euro da Unieuro, fino al 7 settembre 2023

Potrebbe interessarti: Recensione Redmi Watch 3, ha (quasi) tutto quello che serve