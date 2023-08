Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

Ciò non riguarda soltanto le applicazioni mobile ma anche il client Web del servizio di messaggistica, che con la versione 2.2333.11 beta si è arricchito di un’importante novità.

WhatsApp Web si aggiorna in beta

Lo scorso anno è emerso che gli sviluppatori erano al lavoro su una nuova funzionalità per migliorare la sicurezza e proteggere gli utenti da accessi non autorizzati con una password.

Ebbene, a distanza di tanti mesi pare che la funzionalità in questione sia quasi pronta ed è stata messa a disposizione di alcuni utenti di WhatsApp Web con la versione 2.2333.11 beta.

Così come viene mostrato da questo screenshot, WhatsApp Web è bloccato grazie alla nuova funzionalità e richiede una password per accedere all’elenco delle conversazioni.

Per scoprire se questa funzionalità è abilitata per il proprio account è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni e quindi entrare nella sezione dedicata alla Privacy: se è disponibile, verrà mostrata un’opzione relativa al blocco schermo e da quel momento sarà richiesta una password per sbloccare WhatsApp Web.

Se si dimentica la password, è necessario disconnettersi da WhatsApp Web e accedere nuovamente scansionando il codice QR.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come provare le ultime novità

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni della popolare app hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Potete usare WhatsApp Web seguendo questo link.

