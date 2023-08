In attesa della grande riprogettazione annunciata la scorsa settimana da Google, l’icona dell’app Fitbit sembra aver ricevuto un leggero ritocco.

I punti bianchi che compongono il logo sono stati tutti rimpiccioliti e alcuni elementi del design ora sono meno evidenti, in quanto è più difficile cogliere le differenze nelle dimensioni dei pallini che hanno lo scopo di evocare una freccia in movimento.

Una modifica tanto lieve suggerisce che Google ha intenzione di mantenere il logo del marchio acquisito oramai da un certo tempo, tuttavia la riduzione del logo va ad aumentare la quantità di sfondo colorato che potrebbe rendere meglio con la riprogettazione Material You.

In ogni caso si tratta sempre di decisioni difficili quando si parla di modificare, anche lievemente, un logo, soprattutto se circola da tempo, ma presto o tardi una modifica o un rinnovamento diventano quasi doverosi per svariati motivi.

Google ha rimpicciolito il logo Fitbit?

Al momento in cui scriviamo l’icona modificata dell’app Fitbit non sembra essere presente in altri sistemi come ad esempio iOS, quindi potrebbe trattarsi di una modifica casuale che non è stata programmata dalla società.

In futuro Google potrebbe tuttavia decidere di colorare alcuni pallini del logo Fitbit con i colori istituzionali per renderlo più coerente con le altre app dell’azienda. Recentemente anche OPPO ha modificato il suo iconico logo, cambiando il colore dello sfondo.

