I principali produttori di smartphone aggiornano con una certa costanza i rispettivi device e tra di essi vi è anche Huawei, che nelle scorse ore ha reso noti i dettagli relativi all’update di agosto dell’interfaccia personalizzata EMUI.

Stando a quanto emerge dal bollettino, tra le novità di agosto 2023 vi sono miglioramenti per quanto riguarda la sicurezza e correzioni in varie parti del software per gli utenti globali.

Huawei svela le novità di agosto per EMUI

Tra le novità implementate dagli sviluppatori di Huawei vi sono la correzione dei difetti nel componente dell’algoritmo di sicurezza e la correzione dei difetti nel processo di design dei centri attività multi-dispositivo in EMUI 12.

Ed ancora, tra le novità vi sono le risoluzioni di problemi relativi a vulnerabilità nei moduli storage e audio, oltre a numerosi altri bugfix secondari.

Infine, questo update apporta 1 correzione critica, 12 di alto livello e 27 correzioni già incluse in precedenti aggiornamenti e pubblicate nel bollettino sulla sicurezza del mese scorso. Ecco i dettagli diffusi dal team di sviluppatori di Huawei:

Critical: CVE-2023-21250

High: CVE-2022-27405, CVE-2022-27406, CVE-2023-20918, CVE-2023-21145, CVE-2023-21238, CVE-2023-21246, CVE-2023-21241, CVE-2022-42703, CVE-2021-0948, CVE-2023-22386, CVE-2023-28541, CVE-2023-28542

Already included in previous updates: CVE-2022-20199, CVE-2023-21180, CVE-2023-21168, CVE-2023-21193, CVE-2023-21167, CVE-2023-21172, CVE-2023-21173, CVE-2023-21175, CVE-2023-20973, CVE-2023-20974, CVE-2023-20977, CVE-2023-20979, CVE-2023-20980, CVE-2023-20981, CVE-2023-20982, CVE-2023-20983, CVE-2023-20985, CVE-2023-20986, CVE-2023-20987, CVE-2023-20988, CVE-2023-20989, CVE-2023-20990, CVE-2023-21196, CVE-2023-21199, CVE-2023-21201, CVE-2023-21202, CVE-2023-21185

Potete trovare il bollettino integrale dell’aggiornamento di sicurezza di agosto 2023 sul sito dedicato di Huawei seguendo questo link.

Come procedere all’aggiornamento

Quando l’update sarà effettivamente disponibile, sarà il sistema ad avvisare gli utenti attraverso un’apposita notifica con l’invito a procedere al download e alla successiva installazione.

I più impazienti possono effettuare un tentativo manuale, andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti e quindi selezionando l’opzione per verificare la disponibilità di nuove versioni software.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Huawei di questo mese