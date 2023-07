Google Messaggi è senza dubbio uno dei prodotti più popolari e importanti tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, oltre che particolarmente “coccolata” dal suo team di sviluppatori. Del resto, trattandosi dell’app che consente agli utenti la gestione delle comunicazioni quotidiane, è facile capire il motivo per cui riceva tante attenzioni da parte del team di Google.

Google Messaggi è in grado di supportare sia i tradizionali SMS e MMS, che il ben più ricco e sofisticato standard RCS, rivelandosi come una soluzione capace di garantire una connessione con chiunque disponga di un numero di telefono. Ma l’app di Google può anche vantare delle chicche, come ad esempio Magic Compose (ancora in versione beta), che aiuta gli utenti a scrivere risposte rapide e un’altra novità in arrivo è quella relativa alle emoji animate.

Google Messaggi si prepara a una nuova chicca

L’app di Google consente già l’invio delle faccine ma il suo team di sviluppatori ha deciso di alzare l’asticella, introducendo anche quelle animate. Al momento pare che ci sia una limitazione: le emoji animate sono supportate solo in caso di inviso singolo mentre non funzionano se vengono inviate più faccine o una combinazione di testo ed emoji. Ecco un esempio del funzionamento delle emoji animate:

Stando a quanto si apprende, sono supportate tante delle faccine attualmente disponibili sulla tastiera e ciò aiuta gli utenti a rendere le loro conversazioni più vivaci. Al momento questa funzionalità è ancora in fase di test e non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del colosso di Mountain View, potete scaricare le ultime versioni disponibili di Google Messaggi da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: