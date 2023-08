I primi dati di vendita di Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 sono ottimi, superiori a quelli fatti registrare nello stesso periodo dai predecessori. A confermarlo è direttamente Samsung, che ha svelato i primi riscontri a pochi giorni dalla presentazione avvenuta durante il Galaxy Unpacked del 26 luglio.

Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5 stanno andando alla grande

Samsung parla di un “fantastico riscontro di vendite” per la nuova generazione di smartphone pieghevoli, composta da Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. I preordini hanno fatto registrare numeri da record: in Italia le vendite sono quasi raddoppiate rispetto alla precedente generazione, attestando una crescita complessiva di 1,8 volte. Più in particolare, le vendite dello smartphone a conchiglia sono state 2,4 volte maggiori rispetto a quelle di Galaxy Z Flip4, mentre le vendite di Z Fold5, il più costoso, hanno superato di 1,2 volte quelle del modello dello scorso anno.

L’interesse del pubblico è stato probabilmente catturato non solo dalle novità proposte per questa generazione (come le cerniere rinnovate e lo schermo esterno di Z Flip5 più ampio), ma anche dalle numerose offerte di lancio previste per il periodo di preordine. Come abbiamo visto, fino al 10 agosto 2023 è possibile sfruttare coupon, sconti sulle versioni più capienti (versioni da 512 GB al prezzo di quelle da 256 GB, e versione da 1 TB di Z Fold5 a prezzo scontato), servizio Samsung Care+ gratuito per un anno (tramite registrazione a Samsung Members), iniziative di trade-in con extra valutazioni immediate di 100 e 150 euro e non solo.

Quali sono le colorazioni preferite dagli utenti? Per il momento, Galaxy Z Flip5 è stato acquistato con una netta prevalenza della versione Mint, ma sono andate bene anche quelle Green e Yellow, disponibili in esclusiva sul Samsung Shop Online. Galaxy Z Fold5 è stato venduto soprattutto nella variante Icy Blue e in quella Blue, disponibile in esclusiva sullo shop ufficiale. Siete interessati ad acquistare i nuovi smartphone di Samsung? A che modello e a quale colorazione state puntando?

