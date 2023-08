I principali produttori di smartphone sono alla costante ricerca di nuovi form factor e soluzioni che possano garantire agli utenti esperienze innovative e più ricche di funzionalità e anche Xiaomi, ovviamente, rientra tra le aziende che sperimentano di più.

Nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete alcune immagini che ci mostrano un possibile inedito smartphone del colosso cinese, che si caratterizza per una fotocamera frontale con meccanismo a scomparsa, ossia una soluzione che già altri brand hanno sfruttato in passato ma che non ha riscosso il successo sperato.

Questo tipo di form factor è stato sviluppato inizialmente per risolvere il “problema” dello spazio occupato dalla fotocamera frontale e consentire agli utenti di avere uno smartphone “tutto display”.

Xiaomi e il suo nuovo brevetto

Le immagini del nuovo smartphone di Xiaomi sono relative ad un brevetto intitolato “Hidden Electronic Device and Hidden Camera” che, stando a quanto è possibile apprendere, dovrebbe essere in grado di richiedere meno spazio, con la possibilità di realizzare un dispositivo più sottile e leggero rispetto ai precedenti modelli di fotocamera frontale pop-up.

Il brevetto concesso dalla National Intellectual Property Administration conferma l’inclusione di un alloggiamento, un modulo fotocamera e un componente riflettente retrattile (quest’ultimo ha un ruolo fondamentale nella protezione del modulo della fotocamera, in quanto riduce l’utilizzo dello spazio e migliora la qualità dei pixel riflettendo le immagini sul sensore).

Negli ultimi anni la popolarità delle fotocamere pop-up ha visto alti e bassi e sono numerosi i brand che hanno preferito optare per fotocamere a perforazione o sotto lo schermo, soluzioni che sono in grado di garantire un design più elegante.

Resta da capire se Xiaomi deciderà di puntare su questo brevetto e lanciare sul mercato uno o più smartphone dotati di tale form factor. Per saperne di più non ci resta altro da fare che avere un po’ di pazienza.

