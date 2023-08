I vari operatori telefonici italiani continuano ad allungare i rispettivi elenchi di smartphone che supportano la tecnologia VoLTE, divenuta più importante con la dismissione delle reti 3G e anche Kena Mobile nelle ultime settimane ha ampliato il numero di dispositivi supportati.

Ricordiamo che il termine VoLTE (acronimo di Voice over LTE) indica una particolare tecnologia in virtù della quale gli utenti hanno la possibilità di effettuare le chiamate telefoniche utilizzando la rete 4G (con una qualità migliore) e usare allo stesso tempo lo smartphone per navigare sul Web.

I nuovi smartphone supportati dal VoLTE di Kena Mobile

Le ultime aggiunte da parte di Kena Mobile sono piuttosto numerose. Tra le novità, infatti, si segnalano i seguenti modelli:

HONOR 50

HONOR 90 Lite

HONOR Magic 5 Lite 5G

HONOR X7A

HONOR X8

Huawei Nova 9

Motorola Edge 40

Motorola Moto E13

Motorola Moto G13

Motorola Moto E40

Motorola Razr 40 Ultra

Nokia G22

OPPO A78 5G

OPPO A98 5G

OPPO Find N2 Flip

OPPO Reno 10

OPPO Reno 10 Pro

OPPO Reno 11 Pro

Realme 11 Pro

Realme C53

Realme C55

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Potete trovare l’elenco completo dei device supportati dal servizio VoLTE di Kena Mobile aggiornato al 26 luglio 2023 seguendo questo link.

Kena Mobile ricorda che il servizio VoLTE è gratuito per tutti i clienti e precisa che i dispositivi con tecnologia 4G non inclusi in tale elenco utilizzeranno la Rete 2G per telefonare e inviare SMS mentre continueranno a navigare in Internet con la Rete 4G. Per quanto riguarda i dispositivi con tecnologia 3G, possono continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, sfruttando la Rete 2G, seppur con significativi rallentamenti nella navigazione Internet.

Potete trovare tutte le offerte di Kena Mobile seguendo questo link.

