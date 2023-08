Nel mese di gennaio l’operatore ho. Mobile ha dato il via a una nuova iniziativa denominata ho.+, il programma in abbonamento che mette a disposizione dei clienti aderenti una serie di buoni sconti e vantaggi esclusivi.

Siamo entrati nel mese di agosto e l’operatore, come di consueto, ha aggiornato la lista dei buoni sconto disponibili introducendo alcune interessanti novità, scopriamoli insieme.

ho. Mobile rinnova l’offerta di buoni sconto per il programma ho.+ e spunta Infinity+

Partiamo sottolineando che il programma in abbonamento ho.+ è disponibile a un prezzo pari a 1,99 euro al mese e, come accennato, mette a disposizione sconti relativi a vari servizi presenti nel portafoglio del programma in abbonamento che possono variare dall’intrattenimento all’informazione e al benessere personale.

ho. Mobile, dunque, ha deciso di prorogare per tutto il mese di luglio 2023 l’attuale lista degli sconti per i suoi clienti iscritti al programma di fidelizzazione a pagamento ho+.

Senza ulteriori indugi, ecco tutti i gli sconti attualmente disponibili con ho.+ durante il mese di agosto 2023:

2 mesi gratis di Infinity+ cinema, serie TV e cartoni animati;

cinema, serie TV e cartoni animati; 2 mesi di abbonamento gratuito a Readly ;

a ; Sconto Atida eFarma (farmacia online) del valore di 10 euro, valido su una spesa minima di 70 euro;

(farmacia online) del valore di 10 euro, valido su una spesa minima di 70 euro; Buono carburante Q8 del valore di 5 euro , valido su un rifornimento minimo di 30 euro nei distributori Q8 e Q8 Easy;

, valido su un rifornimento minimo di 30 euro nei distributori Q8 e Q8 Easy; Sconto Booking del 5% valido sulle prenotazioni nelle strutture aderenti all’iniziativa;

valido sulle prenotazioni nelle strutture aderenti all’iniziativa; Sconto Alandog (negozio online per animali domestici) del valore di 10 euro, valido su una spesa minima di 69 euro.

Peraltro, in aggiunta ai codici sconto, l’operatore ha lanciato il mese scorso una nuova iniziativa chiamata “ho. Turbo” che permette ai clienti di raggiungere la velocità massima in download di 60 Mbps, il doppio rispetto ai consueti 30 Mbps offerti dalle tariffe dell’operatore. La suddetta opzione è disponibile all’acquisto separatamente dal programma in abbonamento ho.+ a un prezzo di 1,49 euro mensili.

Ricordiamo che i clienti ho. Mobile possono richiedere un solo codice sconto mensile ai partner dell’operatore; buono sconto che sarà disponibile per il mese scelto e che verrà rinnovato all’inizio della mensilità successiva.

Per conoscere la lista mensile aggiornata di buoni sconto offerta dall’operatore sarà sufficiente essere in possesso di una Sima ricaricabile ho. Mobile e accedere alla sezione “Scopri ho.+” dell’applicazione dell’operatore.

