Nel mese di aprile il colosso cinese Xiaomi ha lanciato due nuovi tablet, Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 6 Pro, dei due dispositivi attualmente solo uno è giunto sui mercati internazionali (compreso il nostro), mentre la variante Pro è al momento esclusiva del mercato interno cinese.

La nuova famiglia di dispositivi dell’azienda potrebbe presto accogliere un nuovo membro anche se, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe non trattarsi di qualcosa di completamente inedito.

Xiaomi Pad 6 Max sarebbe uno Xiaomi Pad 6 Pro con un display più grande

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Xiaomi Pad 6 Max, il tablet è infatti già stato protagonista di un avvistamento nel database del Bluetooth SIG ma ora, grazie a quanto condiviso sul social network cinese Weibo, abbiamo qualche informazione in più.

Stando a quanto riportato, il dispositivo in questione altro non sarebbe che uno Xiaomi Pad 6 Pro con un display più grande, la diagonale infatti salirebbe da 11 pollici a 14 pollici, nel tentativo di soddisfare le esigenze degli utenti che cercano un tablet di grandi dimensioni per la produttività o l’intrattenimento.

Il leaker, oltre a condividere l’immagine che potete vedere qui sopra, ha anche specificato che le principali specifiche tecniche del dispositivo sarebbero le medesime della versione Pro, mentre il modulo fotografico principale sarebbe uguale a quello di Xiaomi Pad 6.

Xiaomi Pad 6 Max, qualora queste ultime voci venissero confermate, sarebbe dunque equipaggiato con un processore Snapdragon 8+ gen 1, abbinato a un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di memoria interna; potrebbe vantare un pannello LCD da 14 pollici che offre una risoluzione di 2,8 K e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Ad alimentare il dispositivo potrebbe esserci una batteria da 8.600 mAh con supporto per la ricarica da 67 W, come per il modello Pro, anche se considerando le maggiori dimensioni del display è lecito presumere che possa contestualmente aumentare anche la capacità della batteria.

Questo è dunque quanto si sa al momento del futuro Xiaomi Pad 6 Max, oltre a quanto trapelato in precedenza circa una presunta fotocamera frontale ToF, che dovrebbe permettere agli utenti di compiere alcune azioni come bloccare automaticamente lo schermo quando si va a una certa distanza oppure attivarlo nel momento in cui ci si avvicina al dispositivo, avviare la riproduzione o metterla in pausa, girare le pagine, rispondere a una chiamata o terminarla e regolare il volume.

Sebbene al momento non ci siano informazioni ufficiali in merito, è possibile che anche la variante Max della nuova famiglia di tablet Xiaomi Pad 6 possa rimanere un’esclusiva del mercato interno cinese; per ora non ci sono nemmeno indicazioni circa le tempistiche di presentazione, dunque non ci resta che attendere per scoprire di più.

