È già da qualche tempo che circolano in rete indiscrezioni sul futuro flagship dell’azienda cinese, OnePlus 12 è infatti già stato protagonista di alcune fughe di notizie, grazie alle quali per esempio sappiamo molto su quella che dovrebbe essere l’estetica del futuro top di gamma del brand grazie ad una serie di render trapelati.

OnePlus sembra al lavoro nello sviluppo di uno smartphone che possa competere con i principali concorrenti senza troppe rinunce e oggi, grazie al solitamente ben informato leaker Digital Chat Station, abbiamo qualche dettaglio in più sulle presunte specifiche del comparto fotografico del dispositivo.

OnePlus 12 potrebbe essere il primo smartphone del brand dotato di fotocamera con zoom periscopico

Secondo quanto riportato sul social network cinese Weibo, sembra che il futuro OnePlus 12 potrà vantare un comparto fotografico di tutto rispetto, diventando anche il primo flagship dell’azienda a beneficiare di una caratteristica finora inedita sui modelli precedenti.

Sapevamo già che il dispositivo dovrebbe essere equipaggiato con un sistema composto da tre fotocamere posteriori, sebbene i dettagli in merito non fossero molto esaustivi; ora si aggiunge qualche tassello al mosaico, OnePlus 12 dovrebbe avere una fotocamera principale Sony IMX9xx da 1/1,4 pollici da 50 megapixel con OIS (precedenti indiscrezioni paventavano l’utilizzo di un sensore Sony IMX989), un obiettivo ultra grandangolare da 50 megapixel e una fotocamera con zoom periscopico OmniVision OV64B da 64 megapixel con zoom ottico 3x, il tutto sviluppato in collaborazione con Hasselblad (come già successo per i precedenti dispositivi di fascia alta). Anteriormente troverebbe spazio una fotocamera da 32 MP.

Queste dunque sono le uniche nuove informazioni che abbiamo, per il resto fanno fede le precedenti voci di corridoio secondo le quali OnePlus 12 dovrebbe presentarsi con un display AMOLED LTPO con bordo curvo da 6,7 ​​pollici, risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento da 120 Hz; a muovere il tutto dovrebbe essere presente il futuro SoC Snapdragon 8 Gen 3, accompagnato da tagli di memoria RAM LPDDR5x e archiviazione interna di tipo UFS 4.0.

Ad alimentare lo smartphone dovrebbe esserci una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W e ricarica wireless da 50 W, la presentazione dello smartphone è attesa per il mese di dicembre, con conseguente inizio della commercializzazione globale a inizio 2024; arriverà sul mercato equipaggiato con Android 14 e interfaccia proprietaria OxygenOS 14.

Di seguito ricapitoliamo quelle che, al momento, sono le presunte specifiche tecniche principali di OnePlus 12:

Display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz

Processore Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 750

12 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB (UFS 4.0) di archiviazione / 16 GB di RAM LPDDR5X con 512 GB (UFS 4.0) di archiviazione

Android 14 con ColorOS 14 (in Cina) / OxygenOS 14 (globale)

Doppia SIM (nano+nano)

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX9xx da 1/1,4 pollici da 50 megapixel con OIS, fotocamera ultra grandangolare da 50 MP, fotocamera con zoom periscopico OmniVision OV64B da 64 megapixel con zoom ottico 3x, sistema di fotocamere Hasselblad

Fotocamera frontale da 32 MP

Sensore di impronte digitali nel display

Porta USB Type-C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS (Dual Band L1+L5) + GLONASS, NFC

Batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100 W, ricarica wireless da 50 W

