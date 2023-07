Iliad, l’operatore mobile che fa della trasparenza nei confronti dei clienti il proprio cavallo di battaglia, ha deciso di ampliare ulteriormente la propria rete di distribuzione in modo da raggiungere sempre più utenti; l’operatore lancia oggi Iliad Space.

Si tratta del nuovo canale di distribuzione dell’operatore, che a partire dalla giornata odierna permette agli utenti di attivare le offerte dell’operatore anche presso negozi di telefonia specializzati.

Iliad Space porta l’operatore nei negozi di telefonia specializzati

Fino ad oggi, per procedere all’attivazione di una nuova utenza Iliad, gli utenti dovevano necessariamente appoggiarsi a uno dei 39 Iliad Store, dei 1.200 Iliad Corner o a uno dei più di 2.000 tra Iliad Point e Iliad Express, utilizzando nella maggior parte dei casi le ormai famose Simbox.

L’operatore ha però deciso di espandere notevolmente la propria rete di distribuzione, dando agli utenti la possibilità di attivare le offerte Iliad anche nei negozi di telefonia specializzati, “rafforzando la relazione di fiducia costruita giorno per giorno con gli utenti”.

L’operatore è consapevole di come questa tipologia di esercizio commerciale non solo abbia una diffusione capillare sul territorio, ma rappresenti anche un punto di riferimento per un notevole numero di utenti, questi negozi da oggi potranno dunque proporre l’attivazione delle offerte dell’operatore insieme a quelle di tutti gli altri.

Nei punti vendita in questione non saranno presenti le classiche Simbox, la vendita avverrà infatti in maniera tradizionale grazie alla consulenza di un addetto vendita. Inizialmente presso i punti vendita Iliad Space sarà possibile acquistare soltanto le SIM Iliad sottoscrivendo una delle offerte mobile consumer, effettuare ricariche telefoniche o cambiare la propria offerta tariffaria; in seguito sarà resa disponibile la possibilità di sottoscrivere anche le offerte di rete fissa Iliadbox e le offerte mobile B2B di Iliadbusiness.

Al momento dunque, presso i punti Iliad Space, sarà possibile attivare una delle seguenti offerte:

Voce -> offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso alcuni paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico internet mobile in 4G e 4G+ al costo di 4,99 euro al mese

-> offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso alcuni paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Mega di traffico internet mobile in 4G e 4G+ al costo di 4,99 euro al mese Giga 100 -> offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso alcuni paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G e 4G+ al costo di 7,99 euro al mese

-> offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso alcuni paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G e 4G+ al costo di 7,99 euro al mese Giga 150 -> offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso alcuni paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile in 5G al costo di 9,99 euro al mese

-> offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali e verso alcuni paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile in 5G al costo di 9,99 euro al mese Dati 300 -> offre 300 Giga di traffico dati in 4G e 4G+ al costo di 13,99 euro al mese

A partire da oggi dunque, qualora preferiate recarvi presso il vostro negozio di telefonia di fiducia per l’attivazione di un’offerta telefonica delll’operatore, potrete farlo grazie a Iliad Space.

Potrebbe interessarti anche: Iliad lancia due pacchetti dati internazionali per Europa e Svizzera