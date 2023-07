Mancano ormai poche ore alla presentazione di Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5, che dovrebbero essere presentati domani, 26 luglio 2023, insieme alla nuova gamma di tablet Galaxy Tab S9 e ai nuovi smartwatch Galaxy Watch6 e Watch6 Classic. Nell’attesa, grazie a un’anticipazione, possiamo iniziare a scoprire le possibili promozioni di lancio previste dal produttore e i prezzi di vendita.

Sconto e cuffie in regalo con Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5

Oltre al coupon da 100 euro che Samsung sta inviando in queste ore agli utenti che si sono registrati sul sito, dimostrando interesse nei nuovi prodotti in arrivo (siete ancora in tempo fino a mezzanotte), sembra che saranno altre due le iniziative previste per il lancio. In base a quanto possiamo vedere in uno screenshot del sito di BASE (uno dei principali operatori belgi), diffuso dal solito Roland Quandt come “hacked material”, Samsung offrirà anche questa volta uno sconto sulle varianti più generose di memoria.

Innanzitutto diamo uno sguardo ai prezzi di listino indicati dall’operatore:

Samsung Galaxy Z Flip5 256 GB a 1199 euro

Samsung Galaxy Z Flip5 512 GB a 1319 euro

Samsung Galaxy Z Fold5 256 GB a 1899 euro

Samsung Galaxy Z Fold5 512 GB a 2019 euro

BASE parla di un cashback di 120 euro, che permetterebbe di acquistare le versioni da 512 GB allo stesso prezzo di quelle da 256 GB. Si tratterebbe di un qualcosa di simile a quanto fatto con la serie Samsung Galaxy S23, con il quale erano attivi rimborsi fino a 240 euro per azzerare le differenze di prezzo con le versioni un po’ meno “carrozzate”. Non sappiamo se le cifre saranno le stesse anche in Italia, sia per quanto riguarda i prezzi consigliati sia per quanto concerne il cashback, ma immaginiamo che potrebbe trattarsi di una promozione valida in diversi mercati europei.

In più, l’operatore sostiene che i primi acquirenti potranno ricevere in regalo le cuffie Samsung Galaxy Buds2 Pro: basterà registrare l’acquisto entro la data indicata. Anche qui, non possiamo confermare se si tratterà o meno di un’iniziativa valida anche da noi. Per saperne di più dovremo aspettare solo qualche ora, ormai: il Galaxy Unpacked si terrà domani, 26 luglio 2023, alle ore 13:00. Cosa vi aspettate dall’evento Samsung? Quale delle novità in arrivo state aspettando di più?

In copertina Samsung Galaxy Z Flip4

Leggi anche: OnePlus Nord 3 è un osso duro per il Galaxy A54, eccoli a confronto (video