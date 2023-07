Avete ancora qualche ora di tempo per registrarvi sul sito Samsung e ottenere il coupon da 100 euro sull’acquisto dei nuovi smartphone Android in arrivo (Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5). I codici sconto stanno arrivando in queste ore insieme a un’ulteriore sorpresa riservata ai primi acquirenti. Anzi, le sorprese sono due, ma ne parleremo più in basso.

Come avere 100 euro di sconto su Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5

Ci siamo quasi: manca solo qualche ora di attesa per poter mettere gli occhi sulle novità del Galaxy Unpacked, che dovrebbe regalarci non solo la nuova gamma di pieghevoli composta da Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, ma anche i tablet Android Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra e gli smartwatch Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. L’evento si terrà infatti alle ore 13:00 del 26 luglio 2023.

Al di là di eventuali promozioni di lancio che il produttore potrebbe mettere a disposizione, c’è una certezza: potete registrarvi sul sito dedicato e ottenere un coupon da 100 euro per l’acquisto di uno dei due smartphone in arrivo, con numeri di modello SM-F946 (Z Fold5) e SM-F731 (Z Flip5). Il codice sconto arriverà via e-mail e sarà utilizzabile dal 26 luglio al 10 agosto 2023, ossia per il periodo di preordine.

In più, Samsung ha in serbo un altro regalo riservato agli utenti che si registrano entro la data dell’evento: se acquisterete uno dei nuovi smartphone entro il 10 agosto 2023 potrete partecipare all’estrazione di un pacchetto viaggio per una meta a scelta tra Maldive, Bali o Tokyo. L’estrazione avverrà entro il 30 settembre 2023. Se non sarete tra i fortunati, riceverete comunque un bel premio di consolazione: un Super Fast Wireless Charger (modello EP-P2400TBEGEU) in regalo. Il montepremi complessivo è di quasi 18.000 euro.

Per effettuare la registrazione e ottenere il coupon da 100 euro per l’acquisto di Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 potete seguire questo link.

Le sorprese non sono finite: venite a trovarci per scoprire le novità Samsung

Se siete di Roma o dei dintorni, sappiate che per voi c’è un’altra sorpresa: mercoledì 26 luglio 2023, alle ore 14:00, potete incontrare il nostro Mikhael al MediaWorld di Porta di Roma (Via Alberto Lionello, 201) per l’unboxing di tutte le novità del Samsung Galaxy Unpacked e per fare quattro chiacchiere. Ci sarà spazio anche per qualche promozione speciale, per cui cercate di non mancare.

