Sony non è certamente uno dei produttori di smartphone che riscuote più successo, i dispositivi del brand non sono infatti tra i più attesi dalla community di appassionati e i Sony Xperia sono lontani dai fasti di un tempo.

Ciò nonostante l’azienda non si è mai arresa, continuando per la sua strada e proponendo agli utenti sempre nuovi dispositivi; all’inizio di quest’anno l’azienda ha rilasciato il Sony Xperia 1 V, offrendo la propria versione di uno smartphone premium e molto potente. Sony è però solita lanciare anche un secondo modello durante l’anno, nello specifico un Sony Xperia 5 generalmente in autunno; lo scorso anno abbiamo visto Sony Xperia 5 IV e, fra qualche mese, dovrebbe arrivare Sony Xperia 5 V.

Proprio il dispositivo in questione è ora protagonista di una prima fuga di notizie, grazie alla quale abbiamo modo di intravedere alcune sue caratteristiche; diamo un’occhiata insieme.

Sony Xperia 5 V è protagonista di un primo video leak

Nelle ultime ore è apparso su Reddit quello che sembra a tutti gli effetti un video promozionale del prossimo dispositivo del brand, Sony Xperia 5 V si mostra infatti sotto diverse angolazioni nel filmato che potete vedere qui sotto.

C’è un aspetto che salta subito all’occhio riguardo al dispositivo in questione, una differenza sostanziale rispetto a tutti gli altri smartphone recenti del brand: Sony Xperia 5 V avrà posteriormente due fotocamere nel comparto fotografico principale, anziché tre.

Non ci sono indicazioni di sorta riguardo ai sensori, anche se possiamo presumere che siano uno principale e uno ultrawide, si tratterebbe della prima volta che l’azienda non implementa un comparto fotografico principale composto da tre sensori fotografici; è però possibile intravedere il logo ZEISS, segno di come l’azienda possa continuare la collaborazione con il brand in questione.

L’utilizzo di due sensori per il comparto fotografico principale potrebbe far pensare che lo smartphone sarà più economico rispetto ai sui predecessori, anche se in realtà è presto per dirlo visto che non si conoscono ancora le specifiche tecniche.

Sempre grazie al video possiamo notare come anteriormente siano presenti delle evidenti cornici nella parte inferiore e superiore del display, quest’ultima inoltre ospita al suo interno la fotocamera frontale. Infine possiamo notare come sony Xperia 5 V possa vantare un jack audio da 3,5 mm, una cornice presumibilmente metallica e tre differenti colorazioni: nero, bianco e blu.

Sony come già detto è solita presentare i dispositivi Xperia 5 in autunno, fra settembre e ottobre, anche se il video in questione potrebbe far pensare ad un lancio anticipato rispetto alle classiche tempistiche. Non ci resta che attendere per scoprirlo.

