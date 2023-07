Da tempo si susseguono delle indiscrezioni secondo cui anche Sony starebbe valutando la possibilità di lanciarsi nel settore degli smartphone pieghevoli e il suo primo modello potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Sony Xperia Flip.

Nei giorni scorsi ad occuparsi di questo dispositivo è stato il popolare leaker RGcloudS, che su Twitter ha condiviso alcune anticipazioni su quelle che potrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Cosa sappiamo al momento di Sony Xperia Flip

A dire del leaker, il team di ingegneri del colosso nipponico avrebbe deciso di puntare su un form factor a conchiglia e ciò significa che Sony Xperia Flip dovrebbe essere un rivale diretto degli smartphone delle serie Motorola RAZR e Samsung Galaxy Z Flip.

Sempre secondo RGcloudS, il primo smartphone pieghevole di Sony dovrebbe poter contare su un display interno da 7 pollici con una risoluzione 4K e aspect ratio in 21:9.

Sono numerosi gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori che guardano con particolare interesse al possibile ingresso di Sony nel settore degli smartphone pieghevoli, ciò in quanto ritengono che potrebbe rappresentare una sorta di ritorno della serie Compact (l’ultimo modello lanciato risale oramai a circa 5 anni fa).

Oltre al display con la risoluzione 4K, Sony Xperia Flip potrebbe avere anche altri punti di forza per differenziarsi dalla concorrenza e uno di essi potrebbe riguardare l’aspetto gaming: in sostanza, il colosso nipponico potrebbe sfruttare le sue competenze nel settore dei videogame per rendere il suo primo smartphone pieghevole unico da questo specifico punto di vista.

Al momento purtroppo non vi sono informazioni su quando Sony potrebbe lanciare il suo nuovo device ma è probabile che ci sarà da avere pazienza ancora per un po’.

Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore nipponico.

