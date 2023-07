Continuiamo seguire con interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug via via riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

Di tanto in tanto gli sviluppatori implementano le novità scoperte nelle varie release beta dell’applicazione nel canale stabile, mettendole a disposizione di tutti gli utenti e ciò è quanto è avvenuto nelle scorse ore.

WhatsApp introduce alcune novità nella versione stabile

In particolare, con la versione 2.23.14.79 vengono introdotte le seguenti novità:

Ora puoi trasferire in maniera nativa la cronologia account completa quando passi a un nuovo dispositivo. Vai a Impostazioni > Chat > Trasferisci chat.

completa quando passi a un nuovo dispositivo. Vai a Impostazioni > Chat > Trasferisci chat. Le videochiamate ora supportano la modalità orizzontale .

ora supportano la . Ora puoi silenziare i numeri sconosciuti. Vai a Impostazioni > Privacy > Chiamate per iniziare.

Si tratta di funzionalità di cui ci siamo occupati nelle scorse settimane parlando delle varie release beta e che, così come viene ricordato dal team di sviluppatori, nel corso delle prossime settimane saranno effettivamente messe a disposizione di tutti gli utenti.

Nel caso in cui non dovessero essere ancora disponibili per i vostri account, non dovete fare altro che avere un po’ di pazienza.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp e introdotte nelle varie release beta per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Questa nuova versione è anche disponibile nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp