Passare a ho. Mobile conviene ancora di più, soprattutto per chi è cliente Iliad o di uno dei principali operatori virtuali sul mercato. L’operatore, infatti, fino al 31 luglio prossimo mette a disposizione una nuova offerta da appena 5,99 euro al mese, disponibile con attivazione gratuita tramite il sito ufficiale di ho. Mobile. Vediamo tutti i dettagli in merito alla promozione in questione.

Nuova offerta ho. Mobile: 100 GB a 5,99 euro al mese

La nuova promozione di ho. Mobile include minuti ed SMS illimitati e ben 100 GB in 4G (fino a 30 Mbps in download e upload). La tariffa, disponibile per l’attivazione tramite procedura online fino al prossimo 31 di luglio, presenta un costo di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Non si tratta di un’offerta per tutti. Per attivare la promozione è necessario richiedere la portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale tra: Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque,

Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies

Gli stessi utenti hanno la possibilità di accedere ad un’offerta da 180 GB al costo di 7,99 euro al mese (e sempre con attivazione gratuita). Per accedere ad una delle promozioni è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto:

>> Attiva una delle offerte ho. Mobile da 5,99 euro al mese <<

Ci sono altre offerte da considerare come:

Ricordiamo che tutte le offerte ho. Mobile (operatore virtuale su rete Vodafone) non prevedono costi aggiuntivi e tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone. In più, è possibile anticipare il rinnovo mensile in caso di esaurimento dei Giga, senza costi aggiuntivi.

Da segnalare anche la promozione Soddisfatti ho. Rimborsati che garantisce ai nuovi clienti che passano ad ho. Mobile la possibilità di ottenere un rimborso integrale di quanto pagato entro 30 giorni dall’attivazione.