Nel vasto panorama delle applicazioni Android sono disponibili svariati software dedicati alle note e agli appunti, fra queste figura sicuramente un’app proprietaria del colosso coreano, Samsung Notes che è senza dubbio una delle più apprezzate del suo genere, soprattutto se utilizzata con la S Pen.

Samsung, lo abbiamo visto in diverse occasioni, è sempre al lavoro per migliorare i servizi offerti ai propri utenti, motivo per cui con l’ultimo aggiornamento dell’app in questione mette a disposizione degli utenti Galaxy un nuovo widget.

L’ultimo aggiornamento di Samsung Notes porta un nuovo widget sugli smartphone Galaxy

Nelle ultime ore è in fase di rilascio attraverso il Galaxy Store un nuovo aggiornamento dell’app proprietaria Samsung Notes, l’update in questione introduce sugli smartphone degli utilizzatori un nuovo widget chiamato Elenco note.

Il widget in questione ha una dimensione standard di 5 x 2, che può comunque come di consueto essere ridimensionata a piacimento dall’utente e mostra un elenco di tutte le note create o modificate di recente: vengono visualizzati i nomi delle note recenti insieme a un’anteprima in miniatura, fornendo all’utente una panoramica di ciò che è presente all’interno delle note in questione.

L’aggiornamento porta Samsung Notes alla versione 4.4.08.55 e, oltre al widget sopra menzionato, introduce anche alcune correzioni di bug stando a quanto riporta il changelog.

Grazie all’introduzione del nuovo widget, l’applicazione ne vanta ora un totale di 4, considerando gli altri già presenti.

L’aggiornamento è come già detto in fase di distribuzione tramite il Galaxy Store, anche se al momento non risulta disponibile per tutti gli utenti; nel giro di qualche giorno dovrebbe ricevere una distribuzione più ampia per tutti i dispositivi compatibili.

