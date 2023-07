Pro Wear Calendar è un’applicazione per gli smartwatch Wear OS che mette a disposizione un calendario ricco di opzioni di personalizzazione.

Lo strumento sincronizza gli appuntamenti e gli eventi con il calendario di Google e mostra un calendario mensile e un riquadro calendario completamente personalizzabili.

L’app offre la possibilità di visualizzare tutti i dettagli relativi agli eventi in agenda, incluse le complicazioni, e permette di aggiungere ed eliminare eventi e di personalizzare l’elenco dei prossimi appuntamenti.

Pro Wear Calendar mette a disposizione anche delle utili opzioni per il primo giorno della settimana e consente di passare in qualsiasi momento alla visualizzazione delle settimane del calendario, infine l’app offre vari temi colore selezionabili.

Per poter sfruttare tutte le potenzialità di questo strumento è necessario che l’app sia installata sia sullo smartwatch che sullo smartphone in modo che possa sincronizzarsi con Google Calendar.

L’app Pro Wear Calendar è disponibile per Android al prezzo di 1,29 euro, tuttavia non contiene acquisti in-app e nemmeno pubblicità.

Se l’app vi interessa, a seguire trovate il badge per raggiungere la relativa pagina nel Play Store di Google. La versione Android richiesta per l’installazione dell’app varia in base al dispositivo.

