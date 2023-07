Fin dal lancio dei primi smartphone pieghevoli è stato piuttosto evidente che per sfruttare al meglio le potenzialità del loro speciale form factor è necessario poter fare affidamento su applicazioni ottimizzate per questo genere di device e il team di Google ha dimostrato di esserne consapevole.

Il colosso di Mountain View da tempo si è messo al lavoro per studiare apposite soluzioni che siano in grado di sfruttare gli ampi display degli smartphone pieghevoli e l’ultimo esempio in tal senso è rappresentato dall’app di Gmail.

Come migliora Gmail sugli smartphone pieghevoli

La nuova modifica all’interfaccia di Gmail a cui facciamo riferimento è rappresentata da una barra laterale nell’app che posiziona il pulsante “componi” per redigere una nuova e-mail lungo il lato dell’interfaccia utente invece che in un pulsante di azione mobile (così com’è stato per anni).

Anche la barra in basso viene spostata di lato, con le scorciatoie per la Posta in arrivo, le chat e Google Meet posizionate al suo interno.

Questa nuova interfaccia sembra essere disponibile soltanto sugli smartphone pieghevoli ed è stata riscontrata per esempio su Google Pixel Fold (con la versione 2023.06.11.542368486 dell’app) e non su Google Pixel Tablet. Su Samsung Galaxy Z Fold4, dato l’aspect ratio più allungato, l’interfaccia si attiva quando il device viene ruotato.

Questo nuovo tipo di interfaccia è già stato adottato dal colosso di Mountain View anche su altre sue applicazioni, come Google Play Store, Google Home e Google Foto e rappresenta la soluzione che è stata scelta dagli sviluppatori per i device dotati di uno schermo pieghevole.

