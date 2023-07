Da oggi e fino al 31 luglio (salvo eventuali proroghe) chi desidera passare a ho. Mobile potrà usufruire di un’interessante offerta all inclusive ad un prezzo decisamente aggressivo.

Stiamo parlando di ho. 5,99 100 GB, offerta che mette a disposizione degli utenti che provengono da determinati operatori un pacchetto che comprende minuti, chiamate e traffico dati.

La nuova offerta di ho. Mobile

In particolare, la nuova offerta di ho. Mobile prevede un canone di 5,99 euro al mese e comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati.

Inoltre, tra i servizi inclusi vi sono i seguenti:

ho. Riparti quando finisci i Giga

Rete 4G con velocità fino a 30 Mbps

Navigazione in hotspot

Numero 42121 per credito residuo

SMS ho. chiamato

Avviso di chiamata

Trasferimento di chiamata

Questa soluzione è disponibile per i nuovi clienti che effettuano la portabilità del loro numero e provengono da uno dei seguenti operatori: Iliad, CoopVoce, Daily Telecom, Fastweb, PosteMobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies.

Il team di ho. Mobile precisa che la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti gli utenti interessati perderanno lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 11,99 euro al mese.

Per l’offerta in questione la SIM viene fornita gratuitamente, così come la sua attivazione e gli utenti possono decidere se richiedere la consegna a casa (per attivarla poi con l’app o in un’edicola) oppure il ritiro presso una delle edicole convenzionate.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa promozione o volete saperne di più non dovete fare altro che seguire questo link, che vi porterà sulla pagina dedicata sul sito di ho. Mobile.

Potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.

