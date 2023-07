Dopo tante indiscrezioni, la settimana scorsa è stato finalmente lanciato OnePlus Nord 3 5G, nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese. Subito disponibile in pre-ordine anche in Italia, oggi il nuovo smartphone di OnePlus fa il suo esordio ufficiale sul mercato.

Prima di proseguire ricordiamo quelle che sono le caratteristiche principali di OnePlus Nord 3:

display Fluid AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1.240 x 2.772 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

processore MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) con GPU Mali-G710 MC10

8 GB o 12 GB di RAM (LPPDR5X)

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel (con OIS), 8 megapixel e 2 megapixel

fotocamera anteriore da 16 megapixel

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, IR, GPS, USB Type-C

lettore delle impronte digitali ottico (sotto al display)

batteria da 5.000 mAh (con ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 80 W)

interfaccia OxygenOS 13.1 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche di OnePlus Nord 3 5G vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

OnePlus Nord 3 5G arriva sul mercato

Per festeggiare l’esordio sul mercato di OnePlus Nord 3 5G, il popolare produttore ha deciso di lanciare un’interessate campagna in virtù della quale gli utenti potranno ottenere vari premi. I membri della community di OnePlus avranno la possibilità di vincere un viaggio verso una destinazione esotica, un servizio fotografico professionale, una sessione di paracadutismo, un voucher per una spa, una cena nel proprio ristorante preferito e alcuni dei più recenti prodotti dell’azienda (tra i quali non mancano OnePlus Nord 3, OnePlus Pad e le cuffie OnePlus Buds Pro 2).

Per accedere ai premi gli utenti dovranno esprimere un desiderio (scegliendo tra quelli elencati sui canali social di OnePlus Europa), registrando un video usando l’apposito filtro TikTok o lasciando un commento sotto i post dedicati. Questa campagna sarà attiva sui canali TikTok (lo trovate qui) e Instagram (lo trovate qui) di OnePlus Europa da oggi e fino al 2 agosto 2023.

OnePlus Nord 3 5G è in vendita su OnePlus.com e Amazon.it nella versione da 8+128GB al prezzo consigliato di 449 euro oppure nella versione 16+256GB a partire da 549 euro. Coloro che riusciranno ad accedere all’offerta Early Bird (entro il 31 luglio), potranno acquistare la versione da 16+256GB a 499 euro, ricevendo in regalo anche una Fujifilm INSTAX Mini link 2, dispositivo che consente di stampare foto di alta qualità.

