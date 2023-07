Avete aspettato l’Amazon Prime Day 2023 per acquistare un nuovo smartwatch? Se state considerando o avete puntato a un modello Huawei, allora siete finiti nel posto giusto, perché stiamo per svelarvi la nostra top 3 delle migliori offerte sugli smartwatch Huawei di questo Prime Day. Partiamo subito.

Le migliori offerte su smartwatch Huawei dell’Amazon Prime Day

Come avrete ormai notato, l’Amazon Prime Day 2023 è iniziato e proseguirà fino alle 23:59 del 12 luglio 2023. L’evento mette a disposizione tantissime offerte sulla tecnologia e non solo, con smartphone, tablet, PC, smart TV, wearable e così via, ma se state cercando qualcosa di più specifico, allora potreste essere fortunati. Stiamo infatti per svelarvi le migliori offerte del Prime Day sugli smartwatch Huawei. Gli sconti sono validi solo per gli utenti iscritti ad Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare attraverso il link qui in basso, anche sfruttando il periodo di prova gratuito.

La nostra top 3 si apre con il modello più costoso ma più completo: stiamo parlando di Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm, uno smartwatch lanciato un annetto fa che si posiziona al vertice della gamma. Mette a disposizione schermo AMOLED da 1,43 pollici, batteria da 530 mAh che promette fino a 14 giorni di autonomia, sensori e connettività completi grazie a Bluetooth 5.2, GPS, accelerometro, giroscopio, barometro, sensore per la temperatura cutanea, cardiofrequenzimetro e non solo (qui per la scheda tecnica completa). A bordo trova spazio HarmonyOS, compatibile con smartphone dotati di almeno Android 6.0 Marshmallow o iOS 9.0. Il prezzo consigliato di lancio della versione in offerta (titanio + cinturino extra) è di 499,90 euro, ma per il Prime Day potete portarvelo a casa con 100 euro di sconto. Se volete spendere molto meno potrebbero fare al caso vostro Huawei Watch GT 3 SE o Huawei Watch Fit 2. Il primo ha debuttato lo scorso inverno e offre schermo AMOLED da 1,43 pollici (qui la scheda tecnica completa), il secondo mette a disposizione uno schermo più “allungato” da 1,74 pollici, sempre AMOLED.

Se siete interessati, vi lasciamo ai link per procedere all’acquisto:

Le offerte Amazon sono valide in generale fino alle 23:59 del 12 luglio 2023, oppure fino a esaurimento scorte. Di conseguenza, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per concludere l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2023 potete consultare le nostre selezioni qui in basso, suddivise per categoria. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

