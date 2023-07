In occasione dell’Amazon Prime Day torna una promozione che in passato ha riscosso molto successo. È infatti sufficiente effettuare, entro le 23:59 del 12 luglio 2023, una ricarica di almeno 40 euro sull’account Amazon per ottenere un buono sconto di 6 euro.

Le condizioni del buono sconto di Amazon

La promozione è riservata a una sola ricarica per account e una ricarica superiore a 40 euro non comporterà bonus maggiori. Il credito aggiunto al proprio account non ha scadenza, mentre il buono sconto da 6 euro dovrà essere utilizzato entro le 23:59 del 13 ottobre 2023.

Non è possibile utilizzarlo per acquistare contenuti digitali, libri, e-reader Kindle e tablet Fire, buoni regalo, prodotti venduti da terzi e prodotti presenti su Warehouse Deals Amazon; trovate i termini e le condizioni fondamentali della promozione riassunti qua sotto:

Date: Dal 4 luglio 2023 al 12 luglio 2023. I clienti che ricaricano di almeno 40€ e oltre il proprio account Amazon.it riceveranno un buono sconto del valore di 6€

Dal 4 luglio 2023 al 12 luglio 2023. I clienti che ricaricano di almeno 40€ e oltre il proprio account Amazon.it riceveranno un buono sconto del valore di 6€ Come ottenere il buono sconto: segui le istruzioni qui sotto, passo dopo passo nell'ordine indicato e la promozione verrà applicata al tuo account Amazon.it. Il buono sconto verrà applicato automaticamente al momento del pagamento del tuo prossimo ordine idoneo e sarà visibile nella pagina di riepilogo dell'ordine. Il buono sconto sarà utilizzabile fino alle 23:59 del 13 ottobre 2023 per ordini effettuati su Amazon.it.

Idoneità: Promozione Prime Day limitata ad un solo ordine e ad un solo account. La promozione è limitata a clienti iscritti ad Amazon Prime che non hanno effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi – si applicano termini e condizioni di vendita che trovi più in basso nella pagina.

Potete trovare tutti i dettagli della promozione visitando questa pagina, ovviamente prima della fine dalla promozione. Lo sconto può essere applicato anche sui prodotti in promozione per il Prime Day di Amazon ed è cumulabile con quello di 10 euro segnalato ieri.

