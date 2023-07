Amazon lancia un’iniziativa assai allettante per promuovere il prossimo Amazon Prime Day e che consiste nell’invogliare tutti i clienti che non sono iscritti al servizio Amazon Prime a iscriversi. E per invogliarli a farlo ha deciso di regalare loro 10 euro di buono sconto, da spendere per i loro acquisti:

I Clienti Idonei che soddisfano ciascuno dei requisiti di ammissibilità sopra indicati riceveranno un buono sconto di 10€ che si applicherà automaticamente al loro account Amazon, in conformità ai presenti Termini e Condizioni. Il buono sconto di 10€ deve essere utilizzato tra le ore 10.00 del 26 giugno 2023 e le ore 23:59 del 12 luglio 2023. Il buono sconto di 10€ è applicabile solo agli ordini idonei di importo totale o superiore a 30€. L’Offerta è disponibile solo per i Clienti Idonei che soddisfano le condizioni sopra indicate ed è valida dalle ore 10.00 del 26 giugno 2023 e le ore 23:59 del 12 luglio 2023 (a meno che 10.000 Clienti Idonei aderiscano all’Offerta sul proprio account Amazon prima di questa data, nel qual caso la promozione terminerà anticipatamente) (il “Periodo dell’Offerta”). Una volta soddisfatti i requisiti di amissibilità sopra indicati, il buono sconto di 10€ sarà automaticamente applicato all’account del Cliente Idoneo e potrà essere utilizzato per il successivo acquisto idoneo di valore pari o superiore a 30€. Amazon invierà una mail ai Clienti Idonei per confermare che il buono sconto di 10€ è stato aggiunto all’account del cliente entro 3 giorni dal completamento delle azioni necessarie per ricevere il buno sconto. Il buono sconto scadrà (e sarà rimosso dall’account del cliente) alle ore 23:59 del 12 luglio 2023.

La cosa bella di questa iniziativa è che chi non è iscritto ad Amazon Prime può farlo e può godersi nel contempo più vantaggi, di solito non disponibili tutti insieme: innanzitutto può accaparrarsi 10 euro di buono sconto in regalo e poi può avere accesso a tutte le offerte dell’Amazon Prime Day dell’11 e del 12 luglio, esclusiva dei clienti Amazon Prime, senza spendere 1 euro, considerando che i primi 30 giorni di abbonamento sono gratuiti e che può essere disattivato senza costi in qualsiasi momento prima che si rinnovi in automatico.

Capite bene che i vantaggi sono diversi perché a costo 0, visto che basterà disattivare l’abbonamento prima che si rinnovi in automatico alla scadenza dei 30 giorni gratuiti, si può avere accesso alle migliaia di offerte dell’Amazon Prime Day, altrimenti inaccessibili, e ricevere anche un buono sconto dal valore di 10 euro.

L’iniziativa è valida fino alle 23:59 del 12 luglio 2023 e il buono sconto di 10 euro deve essere speso entro le ore 23:59 del 12 luglio 2023. Per scoprire se potete approfittare di questa iniziativa non dovrete fare altro che seguire i link qua sotto, utili per verificare se il vostro account è idoneo e iscrivervi ad Amazon Prime.

